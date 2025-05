Este es el mantoncillo que puedes llevar sin vestir de flamenca y que te salva el look de última hora de la Feria de Abril..

A estas alturas, la mayoría de las sevillanas ya tienen más que planteados sus looks para la Feria de Abril, empezando por el estilismo para la noche del pescaíto, pasando por el traje de flamenca y llegando hasta las alternativas al traje regional por si un día se quiere vestir de calle, como se suele decir. Aunque puede que algunas rezagadas todavía estén buscando ese look de última hora con el que ir a la Feria de Abril, en el caso de no vestir de flamenca.

En la búsqueda de ese look de última hora y teniendo en cuenta cómo las tendencias de inspiración flamenca plantean una línea cada vez más delgada entre lo que es un estilismo de flamenca y lo que es un outfit de calle, muchas se preguntar por la posibilidad de llevar un mantoncillo. Con el mantón lo tenemos claro, es el complemento perfecto para cualquier look, en el caso del mantoncillo, pueden sembrarse las dudas, sobre todo, ahora que los diseños son tan bonitos y especiales. A pesar de ello, el uso del mantoncillo se limita sólo al traje de flamenca, aunque hay excepciones.

Se trata de un mantoncillo confeccionado en Cantillana de la firma Delolacollection que toma la base del mantoncillo clásico y se reinventa para poder adaptarse a los estilismos de inspiración flamenca. Pertenece a Lolissima, la colección cápsula de la firma que ha diseñado Lola Martín. Está disponible en varias tonalidades y queda ideal con unos pantalones palazzo. Si no tienes look de última hora y te mueres por llevar un mantoncillo, echa un vistazo al diseño.

Un mantoncillo reinterpretado que puedes llevar en un look de inspiración flamenca

El mantoncillo tipo poncho de la firma Delolacollection. / M. G.

Al igual que firmas potentes han tomado como base el clásico mantón de Manila para convertirlo en faldas o vestidos, los diseñadores locales también buscan la manera de integrar esta pieza en la moda prêt á porter. Es el caso de Lola Martín, natural de Cantillana y al frente de la firma Delolacollection, que ha reinventado el mantoncillo para convertirlo en una prenda que puedes llevar en un look de inspiración flamenca.

Se trata de un poncho con doble enrejado y flecado, tanto en los picos del mantoncillo con en la base que rodea al cuello, disponible en cinco colores (rojo, azul, negro, beige y melocotón) y que puedes llevar con unos pantalones palazzo. Las combinaciones las puedes hacer en un estilismo monocromático, pero también jugar al contraste. Nuestra favorita es el binomio blanco y negro o el total look en negro.

El mantoncillo tipo poncho tiene un precio de 240 euros y lo puedes adquirir a través de la we de Delolacollection.