De todos los looks de Rocío Osorno, estos de Zara y Mango son los más elegantes para la noche del pescaíto de la Feria de Abril

La Feria de Abril ya está aquí y no es un decir, es que queda menos de una semana para que dé comienzo una de las semanas más especiales del año en Sevilla y toca prepararse para vivirla de pleno. Estos días se ultiman los detalles del traje de flamenca, pero también se busca looks alternativos al traje regional, ya sea para ir a la Feria vestida de calle, como se suele decir, o para dar con el estilismo perfecto para la noche del pescaíto.

Una de las más especiales del año, la noche del pescaíto se vive como si fueran los Oscar y toca preparar el look de alfombra roja conforme a las circunstancias. Un maquillaje potente, un peinado natural, pero con un toque, y un look de inspiración flamenca con el que marcarnos el mejor estilismo es todo lo que se necesita para triunfar en la noche del pescaíto. Rocío Osorno, amante de la Feria de Abril y de la moda flamenca como la que más, lo tiene claro y estos días ha llenado su perfil de Instagram con consejos y recomendaciones de looks para la noche del pescaíto o para cualquier otro día de Feria. De todos los que la influencer ha compartido, estos diseños de Zara y Mango son los más elegantes para inaugurar la Feria de Abril en la noche del pescaíto.

Las claves de Rocío Osorno para acertar con un look la noche del pescaíto

Lo prometido, es deuda. Rocío Osorno llevaba varios días anunciando en su perfil de Instagram que pronto compartiría un reel con propuestas de looks para el pescaíto, "la noche más elegante del año" para la influencer. Además de compartir estas propuestas de looks, la sevilla ha dejado claras sus recomedaciones para acertar con el estilismo con el que dar la bienvenida a la Feria de Abril.

Vestidos y monos : La influencer reconoce que son las prendas estrella a la hora de conseguir un look perfecto para la noche del pescaíto.

: La influencer reconoce que son las prendas estrella a la hora de conseguir un look perfecto para la noche del pescaíto. Tonos oscuros y tejidos de fiesta : Su recomendación pasa por apostar por colores y tejidos más propios para un look de noche, como las tonalidades oscuras, las gaas, los satinados e incluso los pailletes.

: Su recomendación pasa por apostar por colores y tejidos más propios para un look de noche, como las tonalidades oscuras, las gaas, los satinados e incluso los pailletes. Detalles flamencos : Ella lo tiene claro y lo aporta con un mantón, pero también recomienda jugar con los pendientes maximalistas o con los bolsos con volantes.

: Ella lo tiene claro y lo aporta con un mantón, pero también recomienda jugar con los pendientes maximalistas o con los bolsos con volantes. Nada de flores: La influencer lo deja claro en su perfil, "Consejo de sevillana: las flores en el pelo sólo si te vistes de flamenca".

Mono negro y mantón en beige

Look para el pescaíto de Rocío Osorno. / @rocioosorno

Es la combinación más clásica y con la que acertarás seguro, además, un mono negro lo puedes llevar en unfinidad de contextos, por lo que será una compra inteligente y una prenda a la que luego podrás darle mucha vida.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, este look de Rocío Osorno para la noche del pescaíto lo puedes encontrar en Mango y tiene un precio de 49,99 euros.

Ref: 87077891

Vestido marrón drapeado

Look para el pescaíto de Rocío Osorno. / @rocioosorno

Es uno de los diseños más aclamados de Zara para los eventos de primavera. La influencer lo propone para la noche del pescaíto, y así huir de los clásicos negors y rojos, y lo combina con un marrón chocolate.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, este look de Rocío Osorno para la noche del pescaíto lo puedes encontrar en Zara y tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 3897/090/700

Todo al rojo y mantón en beige

Look para el pescaíto de Rocío Osorno. / @rocioosorno

El rojo es siempre un acierto, sobre todo, si se trata de un diseño sencillo como este de Zara que propone Rocío Osorno. La influencer lo aflamenca más todavía y le añade un mantón beige con bordados de flores de gran tamaño y un bolso que emula un volante.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, este look de Rocío Osorno para la noche del pescaíto lo puedes encontrar en Zara y tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 5039/327/671

Un diseño elegante en color azul

Look para el pescaíto de Rocío Osorno. / @rocioosorno

No todos los looks tienen que ser negro para resultar elegantes, el azul noche también funciona súper bien y la prueba de ello es este vestido de Rocío Osorno, que ella combina con piezas del mismo color.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, este look de Rocío Osorno para la noche del pescaíto lo puedes encontrar en Zara y tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 5039/325/407

La alternativa, un mono morado

Look para el pescaíto de Rocío Osorno. / @rocioosorno

Para marcar la diferencia, Rocío Osorno prpone un mono de color morado con escote asimétrico. En esta ocasión, cambia el mantón por un chal flecado y le da un punto de lo más elegante.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, este look de Rocío Osorno para la noche del pescaíto lo puedes encontrar en Mango y tiene un precio de 49,99 euros.

Ref: 87069066

Colores tierra en un diseño sencillo

Look para el pescaíto de Rocío Osorno. / @rocioosorno

Los colores tierra también funcionan bien para la noche del pescaíto y este diseño es la prueba. Bastante sencillo, este diseño sube de nivel con el bolso se flecos escogido por Rocío Osorno para complementarlo.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, este look de Rocío Osorno para la noche del pescaíto lo puedes encontrar en Zara y tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 2840/709/605

Azul klein, el color en tendencia para la Feria de Abril

Look para el pescaíto de Rocío Osorno. / @rocioosorno

No todo van a ser monos y vestidos, también hay lugar a los conjuntos dos piezas en la noche del pescaíto, sobre todo, si es en un color tan en tendencia como el azul klein.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, este look de Rocío Osorno para la noche del pescaíto lo puedes encontrar en Zara y tiene un precio de 29,95 (la falda) y 19,95 euros (el top).

Ref falda: 3210/317/611

Ref top: 3203/748/611