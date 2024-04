Recepción en la caseta de la SER: PP y PSOE comieron en la misma mesa

Un año más, la caseta de la Cadena Ser volvió a quedarse pequeña en el día de su tradicional recepción. Por rango, la personalidad más elevada que pisó la esquina entre las calles Pepe Luis Vázquez y Juan Belmonte fue María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, que no ha faltado a una sola jornada de esta semana festiva. A la SER llegó sobre las tres y media de la tarde flanqueada por una comitiva que encabezaban Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía; Juan Espadas, secretario general del PSOE-A; o el presidente de la Diputación, Javier Fernández, el último en entrar. “Yo no soy almonteño pero salto la reja”, bromeó cuando parecía que la puerta no podía abrirse. Cuando se abrió y todos estuvieron juntos, se tomaron un refrigerio en la misma mesa donde una hora antes había estado media Junta de Andalucía.

A falta del presidente Juanma Moreno, de campaña electoral en el País Vasco, se pasaron por la sede feriante de Radio Sevilla el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y sus compañeros de Consejo de Gobierno Carolina España, Rocío Blanco, Catalina García, Carmen Crespo, Patricia del Pozo, Arturo Bernal y Jorge Paradela. Junto a ellos llegó Elías Bendodo, otrora vicepresidente de la Junta y ahora diputado. Y justo detrás, la socialista Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, que curiosamente comió con ellos.

En realidad asistió casi todo el espectro político: las también socialistas Ángeles Férriz, María Márquez y la histórica Amparo Rubiales; Inma Nieto y Esperanza Gómez (Por Andalucía), José Ignacio García (Adelante), Cristina Peláez (Vox)... Pero la política no lo fue todo. En esta crónica no caben los nombres de todos quienes asistieron porque ni siquiera en la caseta cabían, pero por ejemplo el mundo del deporte contó con una amplia representación. El Sevilla FC llevó a su presidente, José María del Nido Carrasco, y su vicepresidente, José Castro; el Betis, a su consejero Ramón Alarcón; y el baloncesto contó con Raúl Pérez, icono del Caja San Fernando. Como curiosidad, también estuvieron el primer jefe de prensa de la historia del Betis, Antonio Barrera, y el primero de la historia del Caja, Salva Domínguez.

Y junto a ellos, personalidades de otros ámbitos: la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López; el médico y genetista Guillermo Antiñolo; el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Fernández León; juristas de reconocido prestigio como los hermanos Adolfo y Miguel Cuéllar; el músico Carlos Jean; el pintor Ricardo Suárez; o el gerente de Ancine, Alejandro Ávila.