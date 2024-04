Los sevillanos beberán un millón de litros de cerveza Cruzcampo en la Feria de Abril

En la Feria de Abril se bebe manzanilla, rebujito y mucha cerveza. Casi un millón de litros de cerveza tiene previsto servir Cruzcampo durante la semana de farolillos. El 99% de las 1.355 casetas del Real tirarán de barriles de la cervecera, que ha repartido casi 2.000 botelleros, alrededor de 2.200 mostradores y 1.300 instalaciones de barril en el Real. Todo listo para repartir 3.700.000 de cañas y cañones, el formato en vaso ancho que no ha dejado de ganar popularidad en los últimos años, y que permite con un tiraje natural obtener una caña con sabor y espuma perfectos.

Pero no solo en el Real, Cruzcampo se vuelca con la Feria con un guiño a sevillanas clásicas como su versión de la copla de El Pali. "Sevilla tuvo otra niña y le pusieron Gitana”. La letra de otra sevillana famosa será la en una gran lona en la Avenida Adolfo Suárez, junto a las lanzaderas de autobuses de salida de la Feria, despidiendo a las personas que abandonan el recinto ferial con un "No te vayas todavía, no te vayas por favor", sobre la imagen de la gitana del spot de la marca a la carrera.

Cruzcampo en la portada

Como gesto por los 120 años de la creación de esta marca en Sevilla, el Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento ha decidido rendir homenaje a su historia y vinculación con la ciudad dedicándole un hueco como parte de la portada. El logotipo de Cruzcampo con una mención especial al aniversario luce en las columnas centrales de cada una de las caras de la portada, compartiendo protagonismo con la conmemoración de los 200 años de la Policía Nacional. Además, la marca formará parte del Alumbrado con el que, cada año, arranca oficialmente la Feria de Sevilla.

!Estamos enormemente emocionados con este homenaje de la ciudad que nos vio nacer y de una celebración, la Feria de abril de Sevilla, que expresa como ninguna otra lo que somos, nuestra esencia y carácter, nuestro acento del que estamos tan orgullosos”, explica María Ruiz Sanguino, responsable de Cruzcampo. "Cumplimos 120 años pero tenemos las mismas ganas de, como nuestra gitana, seguir diciendo ‘aquí estoy yo’. Sin duda 2024 es y será siempre un año muy especial para Cruzcampo", añade.