Hasta en un año tan complicado como este 2020 la Academia del cine europeo (y no solo ella) se obstina en seguir estando presente repartiendo galardones que separen la paja del grano. La selección EFA de este año realiza una apuesta segura, quedándose con una muestra donde destacan algunos de los nombres industrialmente más reconocidos del cine europeo de los últimos años. Efectivamente, el SEFF se convertirá en la plataforma para poder ver en nuestro país tanto la última película del danés Thomas Vinteberg, Another round, protagonizada por el mediático Mads Mikkelsen, como la de la veterana Agnieszka Holland, Charlatan. Junto a ellos, comparecerá también Vadim Perelman, que estrenará El profesor de Persa; de nuevo sobre el tema del Holocausto. Perelman se ha movido siempre a caballo entre Europa y Hollywood, donde filmó en 2003 Casa de arena y niebla, protagonizada por Beng Kingsley, Shohreh Aghdashloo y Jennifer Connelly, y que fue nominada para tres Oscars.

El alemán Burhan Qurbani prueba un imposible: hacernos olvidar la obra maestra que Rainer Werner Fassbinder completó en 1980 adaptando para la pequeña pantalla la célebre novela de Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz. La cinta de Qurbani se va a las tres horas en un esforzado intento por comprimir las quince de la célebre serie fassbinderiana. Por su parte, el islandés Rúnar Rúnarsson aspira en Echo, un cuento de navidad alternativo, a repetir el éxito de su anterior Gorriones.

La sección la completan, entre otras, las cintas de Andrea Staka (Mare), Ivan Ostrochovský (Siervos), Stéphanie Chuat & Véronique Reymond (My little sister) y Mina Mileva & Vesela Kazakova (Pequeños milagros en Peckham St.). Finalmente, tres sesiones de cortos, tituladas EFA Shorts on tour, recopilarán catorce piezas de lo mejor del cine europeo en pequeño formato.