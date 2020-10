Los tiempos obligan a nuevas formas híbridas de exhibición, y esta nueva sección, que podrá verse en Filmin, se suma a la tendencia con siete títulos, algunos de ellos rescatados de ediciones anteriores del SEFF, que reflexionan sobre los conflictos bélicos de distinta índole, no sólo del pasado o presente sino incluso desde la reflexión distópica. Es el caso de In my room, del alemán Ulrich Köhler, que imagina un fin del mundo apocalíptico como territorio para el autodescubrimiento. Chaos, de Sarah Fattahi, propone una mirada femenina al conflicto de Siria, a través de la conversación entre tres mujeres exiliadas que plantan cara a los desastres y la violencia que sufre su país. Anna’s war, de Aleksey Fedorchenko, regresa al horror nazi a través de la experiencia física y moral de una niña escondida, y A Russian youth, de Alexander Zolotukhin, sigue los pasos de un joven soldado ciego durante la Primera Guerra Mundial.

Las secuelas de la guerra y los conflictos fronterizos también se dejan sentir en la cinta rumana Deva, de Petra Szöcs, en la que una chica huérfana y albina combate el bullying y su día a día en el orfanato donde reside. Cierra el ciclo Tlamess, de Ala Eddine Slim, coproducción tunecino-francesa que, con guiños a Kubrick, hace evidente la imposibilidad de entender Europa sin su pasado colonialista. En un mundo en llamas, el desesperado soldado protagonista da la espalda al conflicto y, tras desertar, y como si de un Robinson moderno se tratara, se abandona a una vida primitiva en medio de un bosque que le deparará una inesperada historia de amor.