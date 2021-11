Toda la programación del Festival de Cine de Sevilla: secciones, salas y estrenos

La 18ª edición del Festival de Cine de Sevilla tiene lugar entre los días 5 y 13 de noviembre en la capital andaluza. Este año la cita cinematográfica cuenta con una apuesta de hasta veinte películas que optarán por el prestigioso premio ofrecido por el certamen, el Giraldillo de Oro. Tal y como ha informado la organización, esta edición se engloba como una de las más disputadas en cuanto a la calidad de las producciones presentadas.

Tras una pasada edición celebrada sin público y sin invitados, debido a las restricciones sanitarias derivadas del coronavirus, la capital andaluza vuelve a su formato original, apostando por películas alejadas de las salas comerciales, para disfrutar de nueve días de puro cine.

Salas para las proyecciones del SEFF

Las sedes donde tendrán lugar las principales proyecciones vuelven a ser las de convocatorias anteriores. Así, tenemos Cinesur Nervión plaza, sito Calle Luis de Morales,3; Teatro Alameda, sito Calle Crédito, 13; y Teatro Lope de Vega, sito Avenida Maria Luisa, s/n. Cabe destacar que todas estas sedes se encuentran adaptadas para el completo acceso de personas con movilidad reducida.

Secciones del Festival

El SEFF cuenta con todo un despliegue en cuanto al calendario organizado por la dirección, de forma que los 9 días de duración con los que cuenta el festival sean imperdibles. Uno de los eventos más destacados será la lectura oficial, el 9 de noviembre, de todas las nominaciones de los Premios del Cine Europeo de la European Film Academy, EFA, cuya entrega de premios se realizará en Berlín el 11 de diciembre.

Durante los nueve días de duración, el Festival de Sevilla acogerá hasta 23 largometrajes de la Sección EFA, todos ellos candidatos a estas nominaciones. Destaca 'El vientre del mar', única producción española, dirigida por Agustí Villaronga. También se encuentran debuts muy esperados por el público, como la producción realizado por Christos Nikou, 'Apples'. El Premio Historias Extraordinarias de 2020, del palestino Ameen Nayfeh, '200 meters', es otra de las realizaciones imperdibles del festival. Algunos de los largometrajes más destacadas en esta sección son 'La fam' de Fred Baillif; 'The innocents' de Eskil Vogt, 'The waler Boy' de Philipp Yuryev o la ganadora del Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes, 'Compartment nº6' de Juho Kuosmanen.

Haciendo un recorrido por las demás secciones del festival, encontramos la sección Las Nuevas Olas No Ficción, donde también encontramos dos películas candidatas a estas nominaciones: 'Babi Tar. Context' de Sergei Loznitsa y 'Flee' de Jonas Poher. En la Sección Oficial contamos con los títulos '¿Qué vemos cuando miramos al cielo?' de Alexandra Koberidze, 'Great Freedom' de Sebastian Meise, 'Fabian - Going to the dogs' de Dominik Graf, 'Para Chiara' de Jonas Carpignano y 'Ahed's knee' de Nadav Lapid.

Dentro de la sección de Revoluciones Permanentes tendremos 'Anatomia' de Ola Jankowska, 'Outside Noise' de Ted Fent o 'Ghost Song' de Nicolas Peduzzi. En la sección Cine en Familia destacan algunas producciones como 'Ainbo: la guerrera del Amazonas' de Richard Claus y José Celada o la producción española 'Cuidado con lo que deseas' de Fernando Colomo.

Estrenos en el SEFF

Hay una serie de estrenos cinematográficos que conviene apuntar en rojo en nuestra agenda. '¿Qué hicimos mal?' de Liliana Torres o 'Las gentiles' de Santi Amodeo, cuyos estrenos mundiales se realizarán en el festival sevillano. También destaca la coproducción europea del tailandés Apichatpong Weerasethakul, 'Memoria', protagonizada asimismo por Tilda Swinton. El francés Jacques Audiard contará con su película 'París, distrito 13' como film inaugural de la muestra.

Otra de las citas imperdibles de esta fiesta cinéfila será la del debut en dirección del actor Daniel Brühl, distinguido en el propio festival con el premio Ciudad de Sevilla 2021, con la película 'La puerta de al lado'. Por otro lado, cabe destacar también el estreno del documental 'Pico Reja, la verdad que la tierra esconde' de Remedios Malvárez y Arturo Andújar.