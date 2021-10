El Festival de Cine entregará el Premio Ciudad de Sevilla a Daniel Brühl

El Festival de Sevilla, que celebrará su próxima edición del 5 al 13 de noviembre, reconocerá al actor hispanoalemán Daniel Brühl con el Premio Ciudad de Sevilla, y contará también con la asistencia de la intérprete francesa Emmanuelle Béart, la galardonada en la convocatoria de 2020 que no pudo recoger su distinción entonces. El anuncio de estos premios se hizo este miércoles en Madrid, en un acto en la Filmoteca que sirvió de punto de encuentro para la nutrida selección de cineastas españoles que participarán en el certamen.

Brühl, nacido en Barcelona en 1978 pero criado en Alemania, ha sabido labrarse una carrera con gran proyección internacional desde el éxito de Good Bye, Lenin (2003) y ha alternado la cinematografía europea con las grandes producciones de Hollywood. Proyectos como Malditos bastardos, de Quentin Tarantino, Rush, de Ron Howard, donde interpretó al piloto de carreras Niki Lauda, la serie El alienista o sus apariciones en el Universo Marvel (Captain America: Civil War o Falcon y el soldado de invierno) han contribuido a la popularidad de Brühl, que se ha involucrado también en propuestas más indies (Dos días en París y Dos días en Nueva York, a las órdenes de Julie Delpy) y se ha adentrado igualmente en el cine español con Salvador (Puig Antich), de Manuel Huerga, por la que fue candidato al Goya. El actor presentará además en Sevilla La puerta de al lado, su debut en la dirección, una película que coprotagoniza junto a Peter Kurth, con la que inauguró la Berlinale y en la que reflexiona sobre el fenómeno de la gentrificación.

El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, apuntó que los premios que se entregan este año contemplan también el de Béart, aplazado en 2020 por la pandemia. El Festival de Sevilla destaca que la actriz ha combinado incursiones en Hollywood de la mano de cineastas como Brian de Palma (la primera entrega de Mission: Impossible) con "trabajos artesanos del cine europeo". La intérprete, ocho veces nominada al César, que consiguió por La venganza de Manon, ha brillado en sus trabajos junto a Jacques Rivette (La bella mentirosa), Claude Sautet (Un corazón en invierno, Nelly y el señor Arnaud) o André Téchiné (En la boca no, Fugitivos y Los testigos). Béart fue además una de las divas a las que congregó François Ozon en el musical 8 mujeres.

En su presentación en Madrid también se reveló que, junto a otros autores como Mia Hansen-Love, Andrea Arnold o Nadav Lapid, el italiano Nanni Moretti competirá en la Sección Oficial con Tres pisos. El ganador de la Palma de Oro por La habitación del hijo, uno de los creadores más queridos del viejo continente gracias a obras como Caro Diario y Mia Madre, adapta por primera vez una novela (del escritor israelí Eshkol Nevo) en el retrato coral de un bloque de viviendas donde habitan, entre otros, el propio Moretti, su habitual Margherita Buy y Alba Rohrwacher. En su paso por Cannes, el director defendió que el coronavirus había desmoronado la creencia de que podíamos vivir sin los otros y aseguró que su película reivindica la importancia de la comunidad.

Otro reputado cineasta europeo, también poseedor de una Palma de Oro por Dheepan, el francés Jacques Audiard, será el encargado de inaugurar la edición número 18 del festival con París, distrito 13. "Por el espíritu optimista que tiene la película", explicaba el director de la cita, José Luis Cienfuegos, "queríamos que abriera nuestra programación".

El acto en la Filmoteca reunió a la amplia selección de directores de producciones españolas que se programan en el festival. Entre otros, Santi Amodeo presentará Las gentiles, que describió como "una mirada desprejuiciada" a la adolescencia. "Siempre observamos ese periodo con paternalismo, desde arriba", opina el director de Cabeza de perro y Astronautas, que aborda el universo de las redes sociales en su historia para mostrar que "para la juventud no es postureo, es un elemento vital de comunicación como para nosotros lo fue el teléfono". Manuel Martín Cuenca regresará con La hija, un thriller sobre la gestación subrogada visto en Toronto y San Sebastián con los ganadores del Goya Javier Gutiérrez y Patricia López Arnaiz, en el que el autor de Caníbal vuelve a apostar por "un cine que no sea complaciente, que haga pensar al espectador".

Tras el éxito de la versión de Intemperie, de Jesús Carrasco, Benito Zambrano se inspira ahora en otra novela, Pan de limón con semillas de amapola, de Cristina Campos, una historia de "mujeres modernas, que tienen que decidir" protagonizada por dos hermanas (Elia Galera y Eva Martín) que se reencuentran al heredar una panadería. "El libro me tocaba, me emocionaba, que es lo que pido a un proyecto", dice el lebrijano, que encontró en algunas escenas del filme "la posibilidad de hablar de África, tan cercana para nosotros". En Melilla, la Melilla "idealizada de los 80", ambienta Violeta Salama Alegría, en la que vuelca su experiencia como hija "de una madre católica hija de militar y de un judío sefardí. Hoy que cada uno reivindica su bandera quería recordar que la convivencia entre distintos pueblos es posible, y no sólo eso, también algo hermoso". Niño de Elche también asistió a la Filmoteca: en el festival se exhibirá una película sobre su figura, Canto cósmico, que dirigen Marc Sempere-Moya y Leire Apellániz. "Yo he dado mi cuerpo a la ciencia, al arte, y ellos han hecho", decía el cantaor.

En la presentación, en la que se adelantó también la celebración del Merci (Mercado del Cine Independiente), un espacio de diálogo entre exhibidores y distribuidores, y la sección Hacia otra Historia del cine europeo, que recupera antiguos filmes en copias restauradas, Antonio Muñoz resaltó la importancia del festival para divulgar una imagen "contemporánea, vanguardista de Sevilla, una ciudad con un atractivo legado histórico y unas tradiciones, pero que también es poliédrica y tiene muchas caras".