'Un café con...' historias que sugieren reflexiones

Una pareja cuya vida laboral se construye en torno a la plataforma OnlyFans; un policía, residente en un pueblo de Italia, que investiga el suicidio de una mujer que se lanza a las vías del tren; una médico que se enfrenta a todo un entramado corrupto en la Ucrania anterior a la invasión rusa; un hombre que fue abandonado, con siete años, en una casa aislada en el campo. Son las cuatro historias que corresponden a las películas -por este orden- 21 paraíso, Gigi la ley, How is Katia? y Hole in the head. Historias cuya dirección está a cargo de los directores Néstor Ruiz Medina, Alessandro Comodin, Christina Tynkevych y Dean Kavanagh, respectivamente.

En el ciclo Un café con…, organizado por el Festival de Sevilla, han dialogado los cuatro directores, en dos turnos en el hall del hotel Hesperia, en una tarde lluviosa que ha impedido celebrar el encuentro en la terraza. En el primer turno han intervenido la directora ucraniana Christina Tynkevych y el director italiano Alessandro Comodin. Ambos han coincidido en dos propuestas cuya intención es despertar preguntas, hacernos reflexionar acerca de dilemas éticos, de situaciones que nos trastocan. “El punto de partida fue un punto de partida moral”, apuntó Tynkevych, quien subrayó que su película es, ante todo, la indagación en esa “brújula moral que llevamos dentro, y en cómo cruzamos líneas éticas” cuando cualquier persona se enfrenta a un problema complejo. En How is Katia?, los “principios morales” de su protagonista “empiezan a resquebrajarse” a medida que se desarrolla la acción, dando a entender que todo en la vida son matices, zonas grises.

Comodin también explora los claroscuros, las tramas que buscan dobles lecturas. Así se manifiesta, señaló el director, en una escena en la que se recrea una pelea de dos vecinos. Una trifulca motivada por unas plantas que crecen -hermosas- en el domicilio de uno y que sin embargo estorban en la casa del otro. “El protagonista quiere las plantas, y las plantas crecen, y es algo muy romántico, muy bueno, pero al mismo tiempo molesta al otro vecino, y entonces hay una cuestión moral”, detalló el director italiano.

En Hole in the head, del irlandés Dean Kavanagh, igualmente nos encontramos con una obra en la que está presente esa pretensión por hacernos pensar. Aunque, en este caso, sea en su formato. Su director indica, a la pregunta del moderador, que su película es “una película tradicional”, aunque “te hace ver cómo está construida”. Para Kavanagh esta decisión en el formato innovador “tiene un propósito en la narración”. Estructura e historia se “funden” en la película, ofreciendo un trabajo distinto, rupturista.

El último director que intervino en esta conversación fue el español Néstor Ruiz Medina, quien presenta 21 paraíso. A una pregunta que vino del público, el cineasta aclaró que el número no es casual. “Es 21 por ese comentario que nos dice que son necesarios 21 días para hacer un hábito”, explicó Ruiz Medina en una tarde nublada en la que estas cuatro historias aportaron algunas claridades, en forma de reflexión.