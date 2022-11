Benidorm: encuentro en la segunda fase

Ficha *** 'Sóc vertical però m'agradaria ser horitzontal'. Las Nuevas Olas (f.c.). Comedia, España, 2022, 39 min. Dirección y guion: María Antón Cabot. Intérpretes: Odette Galbally, Ruth Gabriel.

El nuevo mediometraje de María Antón Cabot (<3) está destinado a ser ese ovni dispuesto a sacar sonrisas y codazos cómplices en su disparatada premisa argumental, que junta en una paradoja espacio-temporal a los trasuntos de la poeta norteamericana Sylvia Plath (Galbally) y a nuestra princesa del pueblo (Gabriel) en las playas y clubes de neón de Benidorm. Una premisa que, oh sorpresa, funciona y fluye no sólo en su documentado trasfondo real, sino también en esa complicidad femenina que humaniza, da voz y restituye a dos personajes marcados por el éxito y la tragedia, la fama y la auto-explotación.

Un simple corte de montaje nos lleva de 1956 a 2022, de los alrededores rurales a ese skyline de cemento y hormigón vertical que Antón filma con la calidez y la empatía del lugareño con memoria propia. Viendo un filme como éste uno puede entender mucho mejor a Iñaki Uriarte y su pasión confesa (lean sus Diarios) por la ciudad costera como refugio para solitarios y particular paraíso kitsch. Aunque no hablen el mismo idioma, Sylvia y Belén no dejan de ser mujeres atrapadas en y por su época a las que una ciudad de vacaciones low-cost ha liberado en un sueño flotante para la flânerie y la sororidad de clases y condiciones.