'Los hijos de otros' abrirá el Festival de Sevilla

El Festival de Sevilla inaugurará el 4 de noviembre su edición número 19 con la película Les enfants des autres (Los hijos de otros), dirigida por Rebecca Zlotowski y protagonizada por Virginie Efira, una de las grandes actrices del cine europeo. Ambas visitarán Sevilla para presentar este título en el marco de la Sección Oficial del certamen, que se celebrará hasta el 12 de noviembre.

Directora de Grand Central (con la que participó en 2013 en el Festival de Sevilla dentro de Las Nuevas Olas), Planetarium (2016) o Una chica fácil (2019), la realizadora y guionista francesa Rebecca Zlotowski plantea en Los hijos de otros una reflexión sobre la maternidad y el misterio de los vínculos afectivos más allá de los roles familiares.

Virginie Efira, por su parte, ratifica de nuevo con su papel en esta película el esplendor renovado de su larga carrera. Enormemente popular en Francia desde hace dos décadas principalmente por sus comedias románticas, la actriz belga, protagonista de títulos como Los casos de Victoria, Madeleine Collins o El reflejo de Sibyl (incluida en la Sección Oficial del Festival de Sevilla en 2019), ha explorado en los últimos tiempos nuevos registros dramáticos y de mayor complejidad "que la han consolidado como una de las intérpretes más sólidas y magnéticas de la actual cinematografía europea", destacan desde el festival. Un crecimiento al que no fue ajeno un veterano como Paul Verhoeven, quien contó con Efira en sus dos últimos trabajos, Elle (2016) y Benedetta (2021), donde tuvo el rol principal.

Roschdy Zem, Chiara Mastroianni y Callie Ferreira-Goncalves protagonizan junto a Efira este drama que ofrece otros alicientes cinéfilos como la aparición del gran maestro del cine documental Frederick Wiseman encarnando uno de los personajes.

Los hijos de otros, estrenada mundialmente en la Mostra de Venecia y que tendrá su presentación española en Sevilla, narra la historia de una maestra que, al iniciar una relación amorosa con un hombre divorciado y padre de una hija, siente un súbito y fuerte anhelo, nunca antes experimentado, de ser madre. La película propone en última instancia un estudio de costumbres sobre la peculiar contabilidad de temores, agravios, arrepentimientos y cuentas pendientes que acarrea la llegada de una persona, una mujer en este caso, a la mediana edad.

"La película fue surgiendo poco a poco de mi propia impotencia", explica Zlotowski en sus notas de producción: "La de una mujer de 40 años sin hijos –añade la directora– que querría tenerlos y que en cierto sentido cría a los de otra persona. Una madrastra, pero sin ser madre ella misma. Ese fue el punto de partida de esta historia, que me pareció digna de ser contada porque se ha contado muy pocas veces. El vínculo que llegamos a establecer con los hijos de otra persona, de un hombre al que se quiere y con quien como es lógico compartimos su familia, no sólo no tiene nombre, es que además no está representado por ninguna figura".

Los hijos de otros se une de este modo a Saint Omer (Alice Diop), Sonne (Kurdwin Ayub), Scarlet (Pietro Marcello), Close (Lukas Dhont), When the waves are gone (Lav Diaz), Fogo-fátuo (João Pedro Rodrigues), Leonora addio (Paolo Taviani), Vera (Tizza Covi y Rainer Frimmer) y Rodeo (Lola Quivoron), los nueve títulos aspirantes al Giraldillo de Oro anteriormente anunciados, a los que próximamente se sumarán otros.