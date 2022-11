'Matadero', una reflexión sobre cómo se retrata la violencia

El cineasta y profesor argentino Santiago Fillol (Córdoba, 1977) compite en la Sección Oficial del Festival de Sevilla con Matadero, en la que parte de la novela homónima de Esteban Echeverría, una ficción "fundacional" de la literatura argentina, para interrogarse por el mensaje que dejó en el "imaginario de un pueblo" un relato que retrata a "las clases trabajadoras como portadoras de la violencia".

Fillol, afincado en Barcelona, donde da clases en la Pompeu Fabra, y guionista de las películas de Óliver Laxe Mimosas y Lo que arde, presenta en Sevilla su debut en solitario como realizador tras codirigir en 2009 junto a Lucas Vermal Ich bin Enric Marco. Con Matadero se convierte en el primer cineasta que lleva el clásico de Echeverría a la pantalla, pese a que el material sí ha inspirado a muchos otros escritores, entre ellos Borges y Bioy Casares. "Es comprensible que nadie quisiera adaptarlo al cine", explica, "porque retrata a Argentina como un lugar de barro, de sangre y de mierda, describe a la horda del pueblo desmembrando a un hombre de clase alta", argumenta el cineasta, que se pregunta con esta revisión "quién humilla y quién es humillado".

Fillol indaga en cómo se representa esta violencia a partir de la peripecia de un director norteamericano (interpretado por Julio Perillán) que en los años 70 llega a Argentina con la intención de adaptar el libro. "Me interesa mucho esa década no sólo por lo que pasaba entonces en mi país, también por el nuevo cine americano que empieza a rodarse entonces. Coppola no quería hacer una película sobre Vietnam, quería filmar Vietnam".

Perillán, por su parte, admitió que el guión lo "descolocó. A los actores nos entrenan para un cine más comercial, para mostrar la emoción en plano, y aquí Santiago quería que estuviera fuera de plano", comenta el intérprete, nacido en Washington e hijo de padres españoles, que cuenta que tras rodar algunas escenas él y sus compañeros se preguntaban "qué habíamos hecho. Yo veré la película esta noche, pero Malena Villa [la coprotagonista] ya me ha dicho que me quede tranquilo, que todo tiene sentido".