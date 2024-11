La fantasía no salva a Zürcher del drama

La ficha ** 'The sparrow in the chimney'. Sección Oficial. Drama, Suiza, 2024, 117 min. Dirección y guion: Ramon Zürcher. Intérpretes: Maren Eggert, Andreas Döhler, Britta Hammelstein, Luise Heyer.

Había, hasta ahora, varias tensiones y dualidades que hacían interesantes las dos películas anteriores de los Zürcher, no sólo la evidente, su condición de gemelos que dirigen juntos (aquí Ramon ya en solitario, oficiando Silvan de productor), sino especialmente la forma en la que el simbolismo, el surrealismo y la fantasía ponían en crisis el racionalismo a la Bauhaus; algo así como si en el cine de la Escuela de Berlín irrumpiera al asalto, por ejemplo, un Daniel Schmid.

The sparrow in the chimney cierra la trilogía que los Zürcher han dedicado a la familia, y con ella a sus traumas, cuentas pendientes, destrozos y lazos irrompibles. El broche final certifica de alguna manera la pérdida de interés del proyecto a medida que las ínfulas y ambiciones de sus autores se han ido, título a título, engrandeciendo y explicitando. Aquí tenemos todo un catálogo de psicopatología donde por momentos parece que se trata de ver quién hace el disparate o dice la burrada más gorda y gratuita. Ese material escénico, espeso y lacerante, requería un dramaturgo de muchas más tablas que Zürcher, que durante demasiados minutos parece entregarse a una mélange ignominiosa entre el peor Bergman y el olvidable Haneke. Cuando por fin intenta escapar de su propia trampa, mediante la fantasía, el onirismo o sus estupendas secuencias de transición marca de la casa, su película remonta a ritmo de ruptura tonal y música electrónica, pero no se derriba semejante monstruo mental y cinematográfico con un simple cambio de vestido o de cama.