'And Their Children After Them' gana el Giraldillo de Oro del Festival de Sevilla

Fotograma de la película 'And Their Children After Them'.

El Festival de Cine Europeo de Sevilla ha anunciado la película ganadora de su 21 edición. Se trata de And Their Children After Them, cuarto largometraje de los franceses Ludovic y Zoran Boukherma, quienes —como en sus anteriores obras— lo dirigieron y escribieron a cuatro manos. El jurado de la Sección Oficial, compuesto por David Puttnam (presidente), Jeremy Irons, Paola Malanga, Mounia Meddour y Eva Rekettyei, ha decidido que el Giraldillo de Oro a la mejor película sea para este relato de iniciación de los gemelos Boukherma.

Adaptación de la novela que fue Premio Goncourt 2018, el film retrata las vidas de un grupo de adolescentes en un valle de la Francia desindustrializada a lo largo de cuatro veranos, comenzando por el de 1992. El otro galardón cosechado por And Their Children After Them en este 21 Festival de Sevilla es el de mejor actor para su joven protagonista (22 años), Paul Kircher, de quien sus codirectores han destacado su interpretación introspectiva y de una fragilidad conmovedora en esta historia de determinismo social.

El cineasta letón Gints Zilbalodis, por su parte, ha logrado con su película de animación sin diálogos Flow el Gran Premio del Jurado, así como el premio al mejor montaje, también a cargo del propio Zilbalodis. Protagonizado por un gato testarudo e independiente que se ve obligado a compartir un pequeño barco con otros animales para sobrevivir a una gran inundación, este film (con guion de Zilbalodis y Matīss Kaža) confía toda su capacidad narrativa al manejo del lenguaje propiamente audiovisual.

La otra triunfadora del 21 Festival de Sevilla ha sido The Girl with the Needle, coproducción entre Dinamarca, Suecia y Polonia que ha obtenido cuatro premios de la Sección Oficial, entre los que destaca el de mejor dirección para el sueco Magnus von Horn, por esta película de marcada estética, entre el drama y el terror gótico. También han sido reconocidos por el jurado la danesa Trine Dyrholm, mejor actriz por su encarnación de un trasunto de la asesina en serie Dagmar Overbye; Michał Dymek, mejor fotografía por este trabajo en blanco y negro y en formato 1,66:1; y Jagna Dobesz, mejor dirección artística para un film ambientado en la Copenhague posterior a la I Guerra Mundial.

El palmarés de la Sección Oficial se completa con el premio al mejor guion para el de 'Secretos de un crimen', de la cineasta británico-india Sandhya Suri. El jurado ha querido valorar, de esta forma, el libreto de una película con tintes noir, ambientada en la India del sistema de castas, donde una joven viuda hereda el cargo de su marido como policía en una zona rural del norte del país, involucrándose en una investigación que la sumerge en una red de corrupción, misoginia y violencia.

Premios paralelos

Este año se ha instaurado el Premio Puerta América, al que optaban las películas de las distintas secciones del festival que representan a sus respectivos países en la candidatura al Óscar a mejor película internacional, y que ha recaído en la citada Flow, de Gints Zilbalodis.

Entre otros galardones, el Premio Juan Antonio Bermúdez a la Mejor Película de Panorama Andaluz ha sido, por unanimidad, para Los restos del pasar, dirigida y escrita por Luis (Soto) Muñoz y Alfredo Picazo, "por la poética de su lenguaje cinematográfico", así como por "su originalidad para contar lo universal desde un pueblo del sur, diluyendo la frontera entre la ficción y la no ficción".

Igualmente, el jurado de esta sección ha concedido una mención especial, por mayoría, al film Caja de resistencia, con dirección y guion de Concha Barquero Artés y Alejandro Alvarado Jódar, "por rescatar la memoria cinematográfica de Fernando Ruiz Vergara y por la manera en que sus autores mantienen el compromiso con la resistencia".

El jurado también ha valorado "el riesgo creativo" de este documental y siente que esta mención "cierra un círculo tras el premio al documental Rocío en el Festival de Sevilla de 1980".

El Premio Rosario Valpuesta al mejor cortometraje de Panorama Andaluz ha sido para Tumbas vecinas, dirigido por José Antonio Gutiérrez Bustos (con guion de Ángel Villahermosa); mientras que el Premio Especial Rosario Valpuesta a la contribución artística en esta misma sección se ha otorgado al cortometraje de animación El cambio de rueda, dirigido y escrito por Begoña Arostegui.

The flame of a candle, por su parte, para la que el director y guionista portugués André Gil Mata se inspiró en las vidas de su propia abuela y su criada, que habitaron juntas una casa a las afueras de Oporto durante 60 años, ha sido elegida como mejor película de la sección Las Nuevas Olas.