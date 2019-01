Almería recoge en Fitur el testigo de León con el reto de convertirse en la mejor Capital Española de la Gastronomía

Rodeados de numerosos periodistas de ámbito nacional y profesionales del sector turístico, de representantes de las diferentes instituciones, el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el presidente nacional del PP, Pablo Casado, Almería ha recogido el testigo como Capital Española de la Gastronomía de manos de León, con el reto de convertirse en un destino turístico gastronómico, y, en este camino, formar parte de la Red de Gastrociudades que quiere crearse este mismo año. Una emocionante ceremonia, en la que el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, ha presentado a la popular periodista de Tele 5, Isabel Jiménez, como embajadora de la Capitalidad.

Ramón Fernández-Pacheco ha manifestado que “Almería 2019 ya está en marcha y no vamos a parar. Desde el uno de enero ya hemos desarrollado más de una treintena de actividades dentro de nuestro programa gastronómico. Queremos desarrollar más de 400, así que tenemos un año apasionante por delante”. Y es que, como ha expresado en varias ocasiones, “al igual que hemos sido la mejor candidatura, queremos convertirnos en la mejor Capital de la historia”.

A este respecto, el alcalde reflexiona que “ser capital gastronómica no puede ser un fin, sino un medio de proyectar a todo un país la vocación por la excelencia que supone el reto de asumir ser la capital gastronómica del país donde mejor se come en todo el mundo. Y también es el mejor medio para situar a Almería dentro del mapa español de ciudades a las que merece la pena no sólo ir, sino también volver”.

El stand de Capital Española de la Gastronomía (CEG) en FITUR estaba a rebosar. El binomio turismo y gastronomía supone para el 10% de visitantes el primer motivo para conocer España, por lo que los ‘foodies’ son un target muy atractivo para la ciudad. El Ayuntamiento de Almería lo tiene claro y por eso, como expresa el alcalde, “desde el primer momento concebimos Almería 2019 como un elemento dinamizador de la sociedad y la economía locales. Una iniciativa que, sin ser de nadie, lo es ya de todos, que ha unido a los sectores públicos y privados en uno de los mayores retos colectivos a los que nos hemos enfrentado los almerienses. Y si me permito el lujo de ser muy optimista acerca del futuro es que hemos conseguido algo que, en ocasiones, resulta muy difícil de lograr, como es la unidad de criterio entre todas las administraciones, a las que quiero dar las gracias. Desde el Gobierno Central a la Junta de Andalucía y de manera muy especial a la Diputación Provincial de Almería, que a través de la marca Sabores de Almería está desarrollando, y va a desarrollar, un papel determinante en este empeño colectivo”.

La emoción compartida se ha visto reflejada en el rostro de todos los presentes, en el presidente de la Diputación, Javier A. García, y su apoyo a través de la marca SaboresAlmería, en la concejala de Promoción de la Ciudad, Carolina Lafita, que ha gestionado el proyecto de la Capitalidad, y por supuesto en la embajadora de la Capital Gastronómica Almería 2019, Isabel Jiménez. El alcalde ha destacado que “Isabel Jiménez es una almeriense que representa muy bien los valores en los que se ha consolidado el crecimiento y desarrollo de Almería: preparación, constancia, esfuerzo y atrevimiento. Y una almeriense, que como todos los almerienses es una enamorada de ese rincón de España donde el sol se encuentra con el mar”. La periodista reconoce que “siempre invito a todo el mundo a que visite nuestra ciudad, es un orgullo y espero estar a la altura”.

El relevo lo han celebrado dos ciudades, León y Almería, que se han convertido en amigas, y que ambas comparten su pasión por la gastronomía. El alcalde de León, Antonio Silván afirma que “hay muchas ciudades que se merecen ser capital gastronómica, pero dar el testigo a Almería es una gran satisfacción. Nos une la excelencia gastronómica”, palabras a las que ha respondido Ramón Fernández-Pacheco, asegurando que “una de las mejores experiencias del proceso ha sido haberte conocido. Como decís en León, en Almería ‘nos presta’ ser capital gastronómica. Pero hay que reconocer que habéis dejado muy alto el listón”.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asistido a la ceremonia y ha expresado que “turismo, gastronomía y agricultura son parte de nuestra identidad, y son un pilar básico de nuestra sociedad. Quiero felicitar a Almería y León. Conozco la gastronomía de Almería y es excelente, a mí me gusta especialmente el pescado fresco y el de Almería es de máxima calidad”. También ha asistido el presidente nacional de PP, Pablo Casado, quien afirma que “yo estuve el pasado verano en la ciudad y me gusta todo de la gastronomía de Almería, sus pescados, tapas, todo muy sabroso”. Y ha añadido que “este es un año muy importante para Almería, y le va a ir muy bien con el cambio en la Junta de Andalucía”.

El título de Capital Española de la Gastronomía, creado por la Federación Española de Hostelería (FEH) y la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET), ya ha pasado por Logroño (2013), Burgos (2014), Vitoria (2015), Cáceres (2016), Toledo (2017) y León (2018). Almería es el destino de 2019. Su presidente, Mariano Palacín, que también preside FEPET, ha destacado el próximo paso, que es la creación de la Red de Gastrociudades y ha manifestado que “no hay buena gastronomía sin buen producto y León y Almería lo tienen”. Por su parte, José Luis Yzuel, vicepresidente y presidente de la FEH, ha alabado “el trabajo de los hosteleros de Almería y provincia, la capitalidad supondrá crecimiento económico y de empleo”.

El alcalde ha concluido asegurando que “Almería 2019 es un impulso compartido que pone de manifiesto que en la ciudad, ‘el gusto de compartir’ es algo más que un lema, porque es una forma de entender la restauración y la gastronomía y que es el modo en que los almerienses sabemos mezclar calidad y calidez”.