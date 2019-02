"Todas las Campos tenemos el mismo carácter"

La nieta de María Teresa campos e hija de Terelu está dispuesta a contarlo todo y dejar de ser "anónima". Alejandra Rubio será la nueva estrella de mtmad, la web de Mediaset donde tendrá su propio canal, Outdoor, en el que contará su día a día. Parece que la nueva generación de las Campos viene pisando fuerte, tan fuerte como dice que es su carácter. Tablas para hablar y posar ante la cámara le sobran.

-¿Cómo se enfrenta a este nuevo proyecto? ¿Tiene ganas?

-Tengo muchísimas ganas de hacer esto. Me gusta mucho la idea y el formato. Creo que va a salir muy bien. Estoy muy, muy contenta.

-¿Qué vamos a poder ver en los vídeos de mtmad?

-Básicamente mi día a día. Voy a tratar temas que nunca he tratado y que crearon en su día mucha expectación. Mi día a día con mi madre, con mi abuela, con Álvaro (su novio)...

-¿Está preparada para dar ese salto y dejar de ser anónima?

-Sí, lo estoy. Noto que la gente que me sigue en Instagram o la gente que me para por la calle me pregunta cosas que yo no suelo decir porque no cuento mi vida, básicamente. Pero sí quiero que todas esas personas me conozcan un poco más.

-¿Cómo reaccionó su madre cuando le contó lo que iba a hacer?

-Al principio me dijo que a ver lo que hacía, que ella no estaba de acuerdo con que yo me metiera en este mundo porque sabe como soy yo que, al principio, me tomaba fatal las cosas. Pero luego cuando vio cómo era realmente el programa, le pareció fenomenal. ¡Y a mi abuela también le gustó!

-¿Qué le dijo su abuela?

-Ella se ríe mucho. Se ríe siempre que le digo: "abuela, tenemos que quedar para grabar". Se ríe y me dice: "para tu programa, ¿no?"

-Desde que cumplió 18 años es ya un personaje público. ¿Cómo ha llevado ese cambio?

-Al principio lo llevé muy mal porque no soportaba que la gente me dijera cosas feas, sus opiniones malas o absolutamente nada. Y también me sentía mal por Álvaro, porque él no pertenece a este mundo y me daba miedo que él también se pudiera alejar de mí por esto. Pero luego fue pasando el tiempo, entiendo las fotos, porque para la prensa es su trabajo, al fin y al cabo, y entiendo muchas cosas que antes no me entraban en la cabeza.

-El medio lo conoce y lo ha vivido desde pequeña por la profesión de su madre, pero ¿se dedicaría a la televisión?

-Yo siempre he dicho que no, que no lo haría. Llevo toda la vida diciéndolo, pero con los 18 cambió un poco mi opinión. Así que depende de qué televisión.

-¿Entonces si le gustaría hacer un programa?

-Hombre, no me importaría ser una Lara Álvarez, pero es algo muy difícil de conseguir. Pero creo que puedo aprender.

-Y de la saga de las Campos ¿qué tiene?

-El carácter.

-Tienen mucho carácter.

-¡Todas! Las Campos tenemos todas el mismo carácter, lo único es que yo antes tenía más el carácter de 'Las Campos' y ahora tengo más el carácter 'Rubio', de mi padre. Pero sí, sí, carácter hay de sobra (se ríe).

-¿Participaría en un 'reality'?

-No (responde rotunda).

-¿Ningún formato le llama la atención?

-No, no, no... Nunca digas nunca, pero no. A día de hoy, no. Me gusta más verlos. Soy fan de Gran Hermano y de Supervivientes, pero no para estar allí. No creo que sean para mí.