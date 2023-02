Alejandra Rubio sacrifica el amor por la televisión

Alejandra Rubio y su novio, Carlos Agüera, ya no están juntos. En el programa Fiesta, la colaboradora se ha sincerado con Emma García para contarle los motivos de la ruptura. Con anterioridad, Kiko González desvelaba que había una noticia de la vida privada de Alejandra. Por ello, la joven ha querido poner fin a las especulaciones dando su versión de los hechos. A la pregunta de Emma sobre la ruptura sentimental la joven respondió de la siguiente manera: "Sí, es que poco más te puedo decir. Lo que te puedo es que nos llevamos fenomenal, estoy súper contenta porque nos llevamos genial. Tenemos una buena relación. Su familia es mi familia y la mía, la suya. Y eso seguirá siendo así siempre. Y estoy muy contenta por esa parte”, ha afirmado.

Unas palabras que denotan cierta tristeza y nostalgia. Por ello, la presentadora ha incidido para encontrar algún motivo que explicase la ruptura. “No, ningún motivo en concreto, ha sido porque, como todos sabéis. Él no vivía aquí, se vino a vivir aquí y adaptarse a una nueva vida es complicado. Las diferencias de vida, que al final mi vida es pública y la suya no. Estos últimos meses no ha querido saber nada con esto, que yo lo entiendo perfectamente”, ha aclarado.

Las explicaciones de la colaboradora no fueron suficientes para Emma García que quería llegar a la raíz del asunto y saber si se trataba de una ruptura definitiva o la puerta quedaba entreabierta. “A ver, es que nos queremos muchísimo los dos, pero hay veces que ya está, tampoco tengo mucho más que decir. En esta vida nunca se sabe, que la vida da muchas vueltas”, ha asegurado la hija de Terelu Campos.

Alejandra Rubio y Carlos Agüera llevaban un año y medio juntos. Aunque no lo quería decir claramente, resulta evidente que los diferentes modos de vida que llevan ambos ha sido el detonante principal de la ruptura. Carlos es una persona ajena al mundo de la televisión, que no ha sabido llevar el hecho de que su novia, la nieta de María Teresa Campos, sea un personaje público.

En el plano profesional, la joven sigue ligada al programa Fiesta, el magacín que presenta Emma García los fines de semana, y también colabora con El debate de las tentaciones que conduce Sandra Barneda en Telecinco.