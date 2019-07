Alejandro Sanz y Raquel Perera se separan tras doce años de matrimonio

Hace una semana cobraron fuerza los rumores de la separación de Alejandro Sanz y Raquel Perera tras doce años de matrimonio.

En el momento en el que la noticia vio la luz ninguno de los dos se pronunció al respecto. Ni su entorno ni la pareja quiso confirmar la información. En sus redes sociales tampoco había muchas pistas. No acostumbraban a subir fotografías juntos, por lo que no había ningún cambio significativo por el que afirmar su divorcio.

Hasta que el pasado domingo, viendo que los comentarios no cesaban, decidieron compartir en sus cuentas de Instagram una fotografía en la que aparecen con sus dos hijos, Dylan y Alma, en la que escribieron un enigmático mensaje.

"Somos una familia y siempre lo seremos. El mundo cambia, nosotros también, siempre amorosamente. Gracias por respetarlo”. Esto es parte del mensaje que publicaron. Un texto en el que no aclaraban la situación pero que se podía interpretar como el anuncio del fin de su matrimonio. Algo que la revista ¡Hola! acaba de confirmar.

Durante estos días la pareja ha recibido multitud de comentarios de grandes amigos que les han mostrado su apoyo. Sara Carbonero, Eva González, Niña Pastori o Fernando Tejero han sido algunos de los que han alabado la forma tan respetuosa con la que están llevando la situación.

Se desconocen los detalles sobre quién ha tomado la decisión o cuáles han sido los motivos de la ruptura. Si algo han destacado los allegados de la pareja durante estos días es lo importante que ha sido Raquel en la vida de Alejandro, tanto a nivel laboral como en lo personal.

Perera se ha implicado en cada proyecto que en estos años ha llevado a cabo su marido. Ha colaborado en todo lo que ha podido y siempre ha mostrado su admiración hacia el cantante. En lo familiar han formado una familia que ha sido feliz durante muchos años.

La pareja comenzó su noviazgo hace doce años. Cuatro años más tarde se convirtieron en padres de Dylan, su primer hijo en común y el tercero para el cantante. En 2012 contrajeron matrimonio por sorpresa. La boda también fue inesperada para sus invitados, que pensaban que iban a asistir al bautizo del pequeño Dylan cuando se encontraron con la sorpresa.

La próxima semana se cumplen cuatro años del nacimiento de Alma, la hija pequeña de la ex pareja. Alejandro Sanz y Raquel Perera han vivido los últimos años en Miami. Por motivos laborales y por comodidad decidieron establecer allí su residencia. Durante el tiempo que ha durado su matrimonio también han vivido temporadas en España, un lugar en el que ambos han encontrado el refugio perfecto durante estos momentos tan delicados.

En los últimos meses el cantante ha estado de gira por nuestro país con su nuevo disco. Por su parte Raquel ha pasado unos días junto a sus dos hijos en Mallorca. Allí se ha rodeado de algunos de sus mejores amigos, algo que seguro le ha ayudado a superar estos difíciles instantes.

De momento no se les ha visto a los cuatro juntos disfrutando del verano, algo que no sería de extrañar. Aunque como dice una de las canciones de Sanz en el amor "la vida va y viene que no se detiene", ellos tienen la intención de permanecer unidos como familia. La última muestra de la buena relación que mantienen ha sido la felicitación que a través de las redes sociales Alejandro Sanz le ha hecho a su ya ex suegra por su reciente cumpleaños.