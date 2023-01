Alice Campello reaparece con su hija Bella para apoyar a Álvaro Morata

Alice Campello y su hija Bella ya son dos colchoneras más. La mujer y la hija de Álvaro Morata han acudido al último partido del Atlético de Madrid que enfrentó en el Civitas Metropolitano al equipo local contra el Real Valladolid. La jornada deportiva salió redonda para el equipo de su marido, que venció por tres goles a cero. Además, uno de los tantos corrió a cargo de Álvaro Morata, un gol dedicado a sus dos chicas que se encontraban en uno de los palcos animando al delantero.

La influencer italiana ha dejado atrás las graves secuelas que le produjo el parto de Bella, el cuarto retoño de su bonita familia. Bella ha acudido al Civitas Metropolitano vestida con la camiseta rojiblanca con su nombre en la parte trasera y el número 19, el mismo que luce su padre. La mejor aficionada posible para un padre feliz y orgulloso de sus dos niñas. “¡No me puedo sentir más orgulloso! ¡Primer partido de Bella! Os amo con locura”, ha escrito el futbolista en su perfil de Instagram junto a dos fotografías. La pequeña de la cosa ha realizado dos posados diferentes para mostrar en uno de ellos el número y su nombre en la elástica rojiblanca.

El parto de Bella tuvo lugar hace dos semanas. Tras dar a luz a su primera hija, la influencer tuvo que ser ingresada en la UCI. Allí permaneció varios días hasta que se recuperó y pudo trasladarse a planta. “Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño, por todas las flores y por preocuparos por mí. Gracias a todas las personas de @clinicanavarra pero en especial a la doctora Muñoz, al doctor Chiva, al doctor Vaquero, al doctor Alonso ya todos los médicos y matronas (especialmente a María Victoria y Raquel). Gracias @alvaromorata eres el amor de mi vida… el mejor papá que pude haber elegido para mis hijos y el regalo más grande que Dios me puedo dar. No tengo palabras para lo que haces cada día por mí y por todo el amor que me das… me haces sentir en cada segundo el centro de tu vida y tu prioridad. Te amo”, posteaba la empresaria para dar las gracias a su marido, el centro médico y por todos los mensajes de apoyo que ha recibido.