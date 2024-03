Quién es Alisha Lehmann, la futbolista más atractiva del mundo

Alisha Lehmann está considerada como la futbolista más atractiva del mundo. La jugadora suiza del Aston Villa también se ha convertido en una auténtica estrella de las redes sociales, con 16,5 millones de seguidores en Instagram, lo que la sitúa en una situación de privilegio a la hora de firmar contratos publicitarios. En su perfil de Instagram hay un enlace de su tienda en el que comercializa ropa, bebidas energéticas para deportistas y que cuenta con un sitio exclusivo en el que hay que pasar por caja para acceder. Con todo ello, la joven de 25 años se permitió rechazar una jugosa propuesta económica de OnlyFans para que compartiese fotos eróticas.

La futbolista helvética ha confesado que recibió una oferta de 100.000 dólares procedente de una celebridad internacional a cambio de tener sexo con ella. Lehmann rechazó la propuesta de manera tajante. “Estaba en Miami, mi lugar favorito, y me encontré con unos amigos en un club nocturno. Recibí un mensaje en mi móvil, al que no respondí, pero la misma persona le envió un mensaje al guardaespaldas que me cuidaba. Los mensajes vinieron de una persona muy conocida. Ya nos habíamos cruzado anteriormente en un evento. El mensaje decía: ‘Pagaré a Alisha 100.000 dólares para pasar una noche con ella’”, relataba Alisha sin desvelar la identidad del personaje público.

Lehmann comparte su vida con un futbolista del Aston Villa, el brasileño Douglas Luiz, con el que ha protagonizado varias idas y venidas. Los compañeros de equipo, una en el combinado femenino y otro en el masculino, iniciaron su relación sentimental en noviembre de 2021. La jugadora fue la encargada de anunciar la noticia con una apasionada foto que compartió en sus redes sociales. A finales de 2022, la pareja se separó tras una discusión por unas fotografías sexys de la modelo para el calendario de 2023. El futbolista pretendía cambiar algunos de los hábitos de Lehmann, mientras que la suiza le recordaba que su imperio se ha forjado gracias a su exposición en las redes sociales.

Tras permanecer un tiempo separados, Alisha y Douglas se dieron una nueva oportunidad a comienzos de este año. Una fotografía en las redes sociales de ambos confirmaba el regreso de la pareja, que quedaría ratificado con un tierno mensaje con motivo del Día de San Valentín.

Antes de salir con el internacional brasileño, Lehmann mantuvo un romance con Ramona Bachmann, compañera en la selección de Suiza, con quien estuvo saliendo hasta marzo de 2021. Alisha, nueve años menor que Bachmann, admiraba la manera de jugar de la por entonces jugadora del Chelsea y acabó enamorándose de ella. En el documental de la BBC Squad Goals: Britain’s Youngest Football Boss, Lehmann explicaba la admiración que sentía por Bachmann, que en la actualidad juega en las filas del París Saint Germain.