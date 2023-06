Almudena Cid y Gerardo Berodia: una relación que remonta el vuelo

Almudena Cid vuelve a confiar en el amor. Poco a poco, la exgimnasta ha superado el difícil trance que supuso la ruptura con Christian Gálvez, su pareja durante quince años y con el que contrajo matrimonio en agosto de 2010. La escritora ha necesitado tiempo para suturar las heridas del corazón, y de eso sabe mucho Gerardo Berodia, el exfutbolista con el que mantiene una discreta relación desde hace un año. Precisamente hasta hace unos días no se ha producido la primera declaración de amor de Berodia hacia su pareja.

En una entrevista a la revista ¡Hola!, Almudena Cid ya dejaba algunos detalles de su nueva pareja sin nombrarlo. Para la exgimnasta, el exfutbolista que pasó por la cantera del Real Madrid, junto a otras personas le ha ayudado a salir del callejón sin salida en el que se encontraba. “He encontrado a gente con la que me he podido mostrar como soy y me importa invertir el tiempo en ellas”. Pese a ello, Almudena Cid no ha querido mencionar la palabra relación porque considera que aún está adaptándose a su nueva vida.

La actriz, que recientemente presentó su último libro titulado Caminar sin punteras, ha comprado un terreno en Vitoria, su ciudad natal, porque quiere residir allí en un futuro. “De hecho acabo de adquirir un terreno en Vitoria. Necesito un lugar de pertenencia porque, desde los 14 años, he ido de un lugar a otro y, cuando todo esto saltó, tuve la sensación de que no pertenecía a ningún sitio. Así que primero quiero asentarme, aunque sea provisionalmente. Soy consciente de que tengo que vivir y trabajar en Madrid, pero voy a crear mi hogar en mi tierra natal”, aseguraba en la mencionada revista.

Por primera vez, Berodia ha publicado un mensaje de amor hacia Almudena Cid. “La vida me regalo que tú existas en ella”, ha compartido en una story de Instagram junto con una fotografía de la exgimnasta. Gerardo y Almudena han sido fotografiados en el último año en numerosas ocasiones, pero ninguno de los dos ha querido hablar ante los medios de su relación sentimental. ¿Será este el primer paso de muchas declaraciones de amor?