Amal Clooney cuenta su drama como refugiada

En medio de la polémica por la política migratoria en Estados Unidos, Amal Clooney dio un emocionante discurso en el Festival de Artes de Toronto sobre su propia experiencia como asilada libanesa en Inglaterra. "Yo soy refugiada. Si no hubiera recibido la ayuda del gobierno de Reino Unido no hubiera podido crecer en un ambiente seguro, recibir la educación que recibí o hacer las cosas que he hecho", explicó, "Doy las gracias por haber podido entrar a un país que fue compasivo. Ojalá esto ocurriera en más países del mundo". Sus palabras provocaron una gran ovación.