Así ha sido el regreso de Amalia de Holanda a la Feria de Abril de Sevilla

Durante estos días son muchos los rostros conocidos que están dejándose ver por el Real de la Feria de Abril de Sevilla. Entre ellos ha destacado el regreso, cuatro años después, de la princesa Amalia de Holanda, que se encuentra como pez en el agua en nuestro país. No se tiene constancia de cómo ha sido su estancia ni de cuántos días ha estado por la capital hispalense, aunque lo previsible es que haya pisado el Real durante el pasado fin de semana.

Fabiola, la diseñadora encargada de hacerle el traje de flamenca, ha sido la que ha anunciado a bombo y platillo la vuelta de Amalia a la Feria de Abril de Sevilla, el lugar donde se conocieron sus padres. En el post publicado por la diseñadora aparecen ambas con el vestido que le ha diseñado para esta ocasión tan especial.

“La princesa Amalia, heredera al trono de los Países Bajos, volvió a confiar en nosotros para venir a la feria vestida de flamenca. ¡Esta vez de rojo, con maravilloso mantón bordado! Ha sido un honor, un gusto y un enorme placer. Ella es tan encantadora, como su madre y nos pidió privacidad y la tuvo. Paseó por la feria como una jovencita más, feliz y divertida. Nos encantó recibirla y poder atenderla en nuestra caseta de Los Matrimonios. ¡Un millón de gracias por su confianza! ¡Viva la Feria de Sevilla 2023!”, ha posteado Fabiola.

No obstante, esa publicación por alguna razón ya no aparece en el perfil de la diseñadora sevillana, la misma que confeccionó los vestidos de flamenca de Máxima de Holanda y sus hijas cuando estuvieron en la Feria de Abril de 2019. Aunque se preveía que Fabiola contaba con la autorización de la princesa Amalia, finalmente se ha borrado la publicación donde ambas aparecían juntas. Era una visita que no había trascendido hasta que la diseñadora ha escrito la publicación en Instagram. Lo lógico es que ya la heredera al trono de Holanda haya abandonado España.

Esta visita no tiene nada que ver con la que protagonizó junto a sus padres en 2019. En aquel momento, los reyes de Holanda querían que sus hijas vivieran el ambiente de la Feria de Abril de Sevilla, donde se fraguó su historia de amor hace más de 20 años. En ese momento la visita era conocida por fotógrafos y periodistas, algo que no ha ocurrido este año.

La princesa Amalia ha lucido un traje de color rojo, con flores bordadas en el mantón. El atuendo lo ha combinado con pendientes y claveles del mismo color. Seguramente la heredera al trono ha estado en la Feria de Abril de Sevilla junto a unos amigos, tal y como se desprende del post de la diseñadora Fabiola.

Amalia de Holanda está muy ligada a España. A la princesa le encanta pasar parte de su tiempo libre en nuestro país. El pasado mes de enero fue pillada por la revista ¡Hola! que publicó unas imágenes de la joven junto a la reina Máxima en el barrio de Salamanca de la capital. También hay constancia de otras visitas en el mes de febrero y marzo, aunque no salieron a la luz pública. Resulta evidente que la joven de 19 años está enamorada de España.