Los primeros pasos de Amanda Sampedro en el fútbol tuvieron lugar en el equipo del colegio. La ahora capitana del Atlético de Madrid e internacional con la selección española femenina ha escrito el libro Campeona, donde relata las vivencias de Mandy, una chica que tendrá que superar muchas barreras para conseguir su sueño. La centrocampista quiere que su libro sirva de inspiración para todas aquellas niñas que pretenden ser futbolistas.

–Acaba de salir su libro ‘Campeona’. ¿Qué aprendizaje nos quiere transmitir con esta publicación?–Hacerle ver a los niños y niñas que se pueden dedicar a lo que realmente les apasiona y les gusta. Mandy, la protagonista, quiere ser futbolista y ella lucha por conseguir su sueño y ser feliz.

–En el libro insiste en la idea de luchar por los sueños. ¿Ha cumplido el sueño de su vida llegando a la élite del fútbol femenino?–Sí. He cumplido el sueño de ser futbolista, llegar a la élite y encima he conseguido títulos con el Atlético de Madrid que es el equipo de mi vida y del que era desde pequeña.

–Tiene algo de contenido autobiográfico el libro. ¿Se ha sentido como la protagonista Mandy en algún momento de su vida? –En algún momento me he sentido muy identificada con Mandy. Sobre todo en el momento en el que ella quiere ser futbolista y lucha por ello. Obviamente no me acuerdo de todo lo que aconteció en mi infancia. Haciendo el libro y leyéndolo después me siento muy identificada con Mandy y su ilusión por ser futbolista.

–El fútbol femenino ha crecido mucho en los últimos años. ¿Está aún lejos el techo?–Cada vez está más cerca. Ha evolucionado muchísimo. El siguiente paso es convertirnos en profesionales, eso supondría un punto de inflexión para todas las futbolistas, los clubes y los aficionados. Cuando se consiga eso el salto va a ser muy grande. La evolución es positiva, tenemos que seguir por nuestro camino sin querer ser como los hombres porque ahora mismo ellos generan mucho más que nosotras. Si somos humildes y hacemos bien las cosas el fútbol femenino español seguirá creciendo.

–¿Sigue aún presente el machismo o es algo que afortunadamente pertenece al pasado?–Al final el machismo depende de la evolución de la sociedad. Puede estar presente en muchos ámbitos porque cada persona es una historia y te puedes encontrar de todo. En el fútbol femenino ha evolucionado para bien, cada vez es más natural ver a niñas jugando al fútbol.

–¿Cómo se definiría?–Una persona muy trabajadora y apasionada de su profesión. Si me tengo que poner un pero es ser demasiado perfeccionista.

–De pequeña pedía autógrafos a Fernando Torres y ahora los niños se lo piden a usted. ¿Cómo lleva lo de ser un referente en el fútbol femenino actual?–Es muy ilusionante. Me acuerdo de cuando iba a pedirle a Torres un autógrafo y ahora veo la cara de ilusión de una niña o un niño cuando me lo pide a mí. Me encantan los niños, ellos son felices con ese pequeño gesto.