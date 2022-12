El emotivo mensaje de Ana Obregón a Elena Huelva: "Nos dais una lección de vida"

La influencer sevillana Elena Huelva publicó este domingo un mensaje muy emotivo y conmovedor donde en el que explicaba que su situación ha empeorado y aunque está atravesando por un momento muy malo ha querido dejar un mensaje "quiero dejar claro que yo ya he ganado". En esta lucha contra el cáncer esta joven de 20 años no ha estado sola y además de su inseparable hermana y su familia son muchas las caras conocidas que han querido mostrarle su apoyo y cariño.

Ana Obregón se siente muy unida a Elena Huelva ya que las dos han vivido experiencias relacionadas con el cáncer. Por este motivo la actriz quiso dedicarle unas palabras en redes sociales a Huelva. En la emotiva foto y texto que publica Obregón en Instagram se refiere a la influencer sevillana como "mi princesa luchadora y ganadora" "Esta foto me la diste tú y siempre la llevo conmigo. Porque conocerte y ese abrazo ha sido lo mejor que me ha pasado este año. El cancer, esa p. mierda de enfermedad, es una guerra cruel , pero es la única guerra en la que no hay ni ganadores ni perdedores, hay heroínas como tú , héroes como fue mi hijo, y muchos más que no conocemos. TODOS NOS DAIS UNA LECCIÓN DE VIDA."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

En la publicación Ana Obregón hace referencia a la falta de investigación para el cáncer y de la impotencia que se siente cuando no se encuentra una cura para esta enfermedad y solo quedan las ganas de resistir.

¿Qué es el Sarcoma de Ewing?

Este tipo de cáncer no es muy común y se produce en los huesos o tejido blando alrededor de los huesos. Suele comenzar en huesos de la pierna y en la pelvis, pero no tiene porqué ser siempre ahí, puede ocurrir en cualquier otro hueso del cuerpo que sea menor. Es menos frecuente que comience en los tejidos blandos del pecho, abdomen, extremidades u otros lugares.

El Sarcoma de Ewing es más común en niños y adolescentes y menos frecuentes en adultos. Aún no están claros los motivos o las causas que hacen que aparezca este tipo de enfermedad, pero se conoce que cuando esta enfermedad aparece hay un cambio en el ADN y a menudo afectan al gen llamado EWSR1.

Este tipo de cáncer es más frecuente en niños y adolescentes y en personas que tienen ascendencia europea, es mucho menos común en personas que tienen ascendencia africana y asiática.