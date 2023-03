¿Dónde esta Angie Cárdenas, que no sale en 'Aruser@s'?

Angie Cárdenas, contertulia de Aruser@s, programa del que es subdirectora, ha dejado de aparecer en el plató a lo largo de esta semana. Su ausencia es bien notoria en un formato que acaba de cancelar su edición de fin de semana, en los sábados, Aruser@s Weekend, para centrarse a partir lunes 10 de abril en una ampliación de su horario, a partir de las siete de la mañana.

Cárdenas (hermana de un controvertido periodista, Javier Cárdenas, que comenzó al lado de su cuñado, Alfonso Arús) es una de las participantes más activas en el plató. Arús, que da nombre al espacio y de donde procede el geográfico nombre de la productora que regentan, Aruba, es su marido y padre de sus cuatro hijos que también trabajan en el matinal y en la firma audiovisual. Dos de ellos, Tatiana y Artur, aparecen en antena, una como cronista del corazón en Protagoninstas y el chico como informador de la parcela deportiva.

La esposa de Arús no aparecerá en pantalla hasta el regreso de las vacaciones de Semana Santa. Ha sido sometida a una intervención ocular que le obliga a estar de reposo en casa. "Al menos no derramará los cafés", bromeó Arús al informar en esta semana de su ausencia, quitando hierro así a la ausencia. En el equipo hay rostros de sobra para que la máquina no pare y que Angie pueda recuperarse con tranquilidad. Estará casi con toda seguridad en el regreso a primera hora, las siete.