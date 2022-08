Atípicas vacaciones para Kiko Rivera e Irene Rosales

Kiko Rivera e Irene Rosales han escogido este verano un idílico paraíso para disfrutar de sus vacaciones en familia, junto a las dos hijas del matrimonio, Ana y Carlota; además de Francisco, hijo de Kiko con Jessica Bueno. Dispuestos a pasar un descanso inolvidable, la pareja optó como destino estival un impresionante resort en Punta Cana.

De hecho, el propio hijo de Isabel Pantoja declaraba ante los medios en su partida a República Dominicana que con este viaje busca descanso, disfrute y desconexión. Tres elementos fundamentales ya que el artista empezará durante el próximo otoño una frenética gira de conciertos.

No obstante, tal y como dice el refrán, del ‘dicho al hecho hay un trecho’, y las memorables vacaciones familiares han resultado un camino de mala suerte para el matrimonio. Irene, por ejemplo, ha pasado importantes molestias estomacales durante los primeros días de su estancia en el país dominicano, lo que le impidió ingerir ningún tipo de alimento. Por su parte, Kiko, a causa de la exposición prolongada a los rayos solares, sufrió una grave insolación.

A pesar de ello, la familia ya se encuentra en España desde este pasado miércoles y los numerosos inconvenientes no han conseguido enturbiar la felicidad en esto días de descanso. Así lo ha confirmado Irene Rosales: “Nos lo hemos pasado súper bien”. De igual modo, la sevillana ha confirmado que sus problemas de salud es algo muy corriente cuando se trata de estos tipos de viaje y que se encuentran muy contentos porque “ha habido pocos problemas, no nos podemos quejar”.

Por otro lado, Kiko ha descrito las vacaciones como “moviditas a ratos”, en relación a la suplantación de identidad en redes que también ha sufrido durante sus vacaciones: “Pues mira hija, ya lleva pasando mucho tiempo y además siempre es el mismo y no solo me pasa a mí, le pasa a un montón de compañeros. Es una pena porque al final se aprovechan de cualquier promotor que quiere contratar a un artista especifico y luego se ven con el marrón de que es una estafa. A mí en este caso me viene mal, pero sobre todo el que pierde el dinero imagínate con la cara que se queda. Yo desde aquí le pido al chaval que se busque otro entretenimiento y que no estafe a la gente que eso está muy malamente, está muy feo”.

Durante su estancia en Punta Cana, el artista también se vio involucrado en una polémica con un vecino de Castilleja de la Cuesta, al cual debería la cantidad de 3.000 euros; deuda que su esposa Irene Rosales desconocería en su totalidad: “Solo se inventan cosas. Es lo que nos ha tocado vivir por ser personajes públicos pero bueno, como digo yo siempre el karma existe y a todo el mundo le llega su momento”.