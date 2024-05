Aurah Ruiz: una tremenda historia de superación y un amor con billete de vuelta

Aurah Ruiz se ha convertido en uno de los nombres propios de la vigente edición de Supervivientes. La canaria acaba de ser nominada de forma directa por la organización del programa por su falta de respeto con Ángel Cristo. La mujer de Jesé Rodríguez cuenta con un amplio bagaje en la televisión. Sus primeros pasos fueron en Mujeres y hombres y viceversa, para más tarde participar en otros formatos de Mediaset como GH VIP 6 o La casa fuerte. En este último reality compartió con todos la historia de su vida.

En el denominado Espejo del alma, la modelo se derrumbó al hablar de sus asuntos familiares. Fue tras aparecer la palabra madre cuando saltó todo por los aires. “Esto es lo que más me duele en la vida, haber sido madre en la forma en que me tocó serlo. Me duele haber tenido que pasar por todo lo que pasó mi hijo y sigue pasando cada día”, en alusión a los problemas que arrastra su hijo Nyan desde su nacimiento de forma prematura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aurah Ruiz (@aurah.ruiz)

Aurah demostró frente a El espejo del alma su carácter guerrero e indomable, ese que le ha llevado a luchar con todas sus fuerzas para sacar a su hijo adelante pese a todos los contratiempos, entre ellos varias rupturas con su padre, el futbolista Jesé Rodríguez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aurah Ruiz (@aurah.ruiz)

“Empecé a ser madre hace muy poquito porque, antes de ser madre, creo que fui enfermera. Desde que nació, mi hijo estuvo en un hospital sin salir. La palabra miedo no existe en mi diccionario. No me puedo concentrar en mis miedos, tengo que seguir mi vida con mi hijo”, dijo durante su estancia en La casa fuerte.

En cuanto a su historial amoroso, varios nombres han sido relacionados con la concursante de Supervivientes. En 2014 se sentó en el plató de Sálvame Deluxe para hablar de su relación fugaz con Kiko Rivera. Ambos se conocieron en una discoteca. Por aquel entonces ella hacia sus pinitos en el baile, mientras que el hijo de Isabel Pantoja trabajaba como dj. Fue Kiko quien dio el primer paso de una historia breve én la que no hubo sexo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aurah Ruiz (@aurah.ruiz)

Cuatro años más tarde, conocía al amor de su vida, el futbolista Jesé Rodríguez. La influencer se quedó embarazada a los cinco meses de relación. En junio de 2017 venía el mundo Nyan con una enfermedad congénita, con la que sigue luchando a día de hoy. La llegada del pequeño no suavizó una relación tóxica y complicada que les llegó a citar delante de un tribunal.

Entre medias, ambos rehicieron sus vidas. La canaria conoció a Suso Álvarez en GH VIP 6 en 2018. Ambos dieron rienda suelta a la pasión en la casa de Guadalix de la Sierra. Tras su paso por el reality, siguieron conociéndose hasta que un día Suso anunciaba el final de su noviazgo. Mientras el colaborador de Mediaset hablaba de una relación que lo había desestabilizado mucho, Aurah aseguraba que le había dejado por teléfono y sin darle ninguna explicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jesé Rodríguez (@jeserodriguez10)

Su próximo capítulo en el apartado sentimental sería volver con el padre de su hijo, con el que contrajo matrimonio hace dos años. “La mujer que cambió mi vida y me dio felicidad y amor verdadero. Gracias por todo, me siento privilegiado y orgulloso de poder compartir cada día de mi vida a tu lado”, dijo el exjugador del Real Madrid en sus redes sociales.