Victoria Beckham celebra una década en la moda

Victoria Beckham ha celebrado en casa una década trabajando en el mundo de la moda. Tras diez años presentando sus colecciones en la Semana de Nueva York, Victoria ha debutado en la Fashion Week de Londres, su ciudad natal. Con más de 400 puntos de venta en 50 países, oficinas en Londres y Nueva York y una cifra de ingresos de 40 millones de euros, la firma de moda Victoria Beckham Limited (VBL) ha recorrido un largo camino desde su primer desfile en 2008 en Nueva York. La mujer de David Beckham ha cumplido así con éxito el desafío de superar su doble estatus de ex cantante del grupo Spice Girls y de esposa de un futbolista inglés para labrarse un nombre propio como diseñadora.Su estilo ha ido evolucionando del clasicismo chic que imprimió a sus primeras colecciones hacia cortes más audaces y de sus colores fetiches –negro, gris, blanco– a tonos más llamativos, como el naranja fluorescente, el verde menta o el lila.“Ha sido una increíble aventura, aunque las cosas han sido difíciles. Tuve que aprender extremadamente rápido”, ha afirmado la modista en una entrevista al diario británico Telegraph. Su éxito se basa, asegura, en su inagotable capacidad de trabajo y una feliz vida de familia en Londres con su marido y sus cuatro hijos: Brooklyn, Harper, Romeo y Cruz. Así, sus días empiezan con dos horas de ejercicio físico antes de que los niños se levanten para ir al colegio y terminan con una cena en familia a la que no quiere renunciar por nada.Beckham, que en 2013 dijo al New York Times Magazine que su propósito es “construir un imperio”, consolidó en 2017 la estructura de su empresa, VBL, con una inversión de 30 millones de libras (34 millones de euros) del grupo NEO Investment Partners, especializado en las marcas de lujo. Sin embargo, Victoria todavía debe esforzarse por reducir sus pérdidas, que en el año 2016 alcanzaron los 8,5 millones de libras, casi el doble que el año anterior debido a causas naturales del mercado de la moda. “Un déficit así no es único en este sector y no constituye necesariamente una falta de credibilidad”, señala Naomi Braithwaite, profesora de moda en la Nottingham Trent University. “Se necesita tiempo para construir una marca”, agrega.