Belén Esteban ya no es Belén Esteban ¿verdad?

Belén Esteban no parece que es ella en la foto de portada del último Semana. Entre retoques en la imagen y los tratamientos o alguna intervención facial, quién sabe, a la contertulia de Sálvame se la ve con las facciones distintas, a lo que habrá contribuido una ligera pérdida de peso por la convalecencia. Y porque, también, un buen(a) estilista hace milagros.

La de San Blas reaparece en su hábitat natural de papel para reincorporarse tras agosto a Sálvame. Será recibida con honores tras la caída que tuvo en el plató, resbalándose de la barra para en un ejercicio que simulaba las duras pruebas de Supervivientes.

Hubo caída en directo, con rotura de tibia, peroné y huecos del empeine. Esteban relata en su entrevista lo vivido: "Me han puesto 20 clavos, dos placas y 55 puntos", que los tiene contados. Un accidente que le ha ocasionado unos meses duros. Ella dice que han sido "los peores meses de su vida", pero si miramos el currículum hay etapas al menos igual de traumáticas.

De todas formas, esa complicación de la lesión se ha visto unida a un bajón moral. Belén se ha visto afectada por una depresión: "me bloqueé, no quería ver a nadie, ni comer, ni hablar. Me hundí", ha comentado a Semana.

Ha sido ahora tras la recuperación, culminándose la rehabilitación de la pierna además, cuando la contertulia ha aceptado volver a hablar. "He estado peor de la cabeza que de la pierna", agrega, y agradece el apoyo de su marido, Miguel, "que ha tenido una paciencia infinita", y de sus familiares y amigos, que han estado a su lado y se han acordado de ella.

Estos meses han hecho cambiar a Belén Esteban y su aspecto lo denota.

De su recuperación habla que estuviera anoche en el concierto de Rosalía de Madrid. Saludó personalmente a la cantante.