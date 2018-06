Brad le devuelve la jugarreta a Angelina

Angelina Jolie, inmersa en la grabación de la segunda parte de Maléfica, ha recibido un varapalo por parte de su ex marido, Brad Pitt, quien se niega a que sus hijos Shiloh y Knox aparezcan en la película. Un deseo que Angelina le habría manifestado al actor, sin éxito. Pitt podría argumentar que sus razones no son de carácter vengativo, sino por la intimidad de sus niños. Pero en la primera parte de este film, que se estrenó hace cuatro años, su hija Vivienne hacía un pequeño cameo. Así que todo indica que no se trata de una cuestión de privacidad.

En estos cuatro años la situación ha cambiado, y mucho. Ahora la ex pareja se encuentra en medio de un cruento divorcio que no acaba de solucionarse. "Se niega a que Shiloh y Knox aparezcan en Maléfica 2", reveló una fuente a la revista Us Weekly. "Los niños están siendo usados como armas arrojadizas", afirman desde su entorno.

Hace unos días parecía que por fin la actriz dejaba a Pitt ver a sus hijos, pero lo cierto es que la custodia de sus seis hijos sigue manteniéndolos enfrentados. "No se llevan bien y su relación no es nada civilizada", aseguró este testigo.

Esto siempre es una pena. Más después de que formasen un matrimonio sólido, que duró más de una década y que parecía idílico. En cualquier caso, el acuerdo de custodia al que han llegado después de meses de desacuerdos es temporal y el próximo 13 de agosto volverán a reunirse para tratar de llegar a un entendimiento.