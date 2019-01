El sutil 'zasca' de Alba Carrillo a Feliciano

Alba Carrillo respondía a través de sus redes sociales a la noticia de la futura boda de su ex pareja, el deportista Feliciano López. Aprovechando una visita al museo de cera de Madrid, la modelo y colaboradora del programa televisivo Ya es mediodía tiraba de buen humor, ironía o sorna al mantener una conversación ficticia con el pintor surrealista, Salvador Dalí. "No me mire así, señor Salvador. A mí también me han llamado loca y, alguna vez, genio. Lo que tengo claro es que tengo que darle la razón en una cosa. No hay nada más surreal que la realidad". Una forma de lanzar un dardo dialéctico envenenado al su hasta hace poco pareja y a la rapidez con la que éste se ha prometido a la también modelo, Sandra Gago.

La noticia del casamiento no ha sentado muy bien a la madrileña que seguía la ridiculización con la siguiente frase: "Y por cierto bravo por el Gran Masturbador. Y a ti por tu cuadro, también", finalizando la cita con una etiqueta con el refrán de "a buen entendedor, pocas palabras bastan". No hay duda de que se trata de un ataque personal, como así lo corroboran algunos de los comentarios hechos a la publicación en los que sus seguidores también se burlan de la noticia.Feliciano, por su parte, se encuentra ajeno a los comentarios que escribe su ex desde su perfil social y se muestra muy contento con esta nueva decisión personal. El tenista, de 37 años de edad, le pidió matrimonio a la modelo que es 14 años más joven que él esta pasada Navidad. Un anillo de oro y diamantes ha sido la joya que ha formalizado el compromiso de la pareja que aún no ha fijado fecha para la boda. Era el día de Reyes cuando la hacían pública comunicándolo a familiares y amigos.A pesar de que llevan solo un año saliendo, Feliciano no podía ocultar su felicidad a la hora se despedir el año, en el que hacía balance de todo lo vivido. "Pues no ha estado mal el 2018, ¿no? Ese momento en el que te das cuenta de lo afortunado que eres por tener al lado a una persona como… ELLA. Este año que dejamos atrás es solo un anticipo de lo que nos queda por vivir...", anunciaba el tenista a su ya prometida. La joven, que es además estudiante de Periodismo, declaraba en la pasada edición de la Bridal Fashion Week en la que desfiló para el desfile de Jesús Peiró que en su futura boda se decantaría por un diseño "sencillo y cómodo".