Christy Turlington, quien tuvo, retuvo

25 años no son nada. Eso también debe pensar la modelo Christy Turlington que ha vuelto a subirse a las pasarelas un cuarto de siglo después de su retirada. Lo ha hecho, con 50 años recién cumplidos, y para Marc Jacobs en la New York Fashion Week, cerrando la colección otoño-invierno 2019-2020. Precisamente, su último desfile fue con Marc Jacobs en el año 1994. Si conviene recordar que en los primeros años de la década de los 2000 había realizado posados fotográficos y trabajos publicitarios, en las que serían sus últimas apariciones como modelo.

Christy Turlington, encuadrada en la época dorada de las top models de los 90 junto a Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell o Carla Bruni, ha decidido regresar a las pasarelas por varias razones. Unas motivaciones que la propia Christy ha hecho públicas en su perfil de Instagram.

Entre esas razones de peso para su regreso cobra especial relevancia dar una lección a su hija de 15 años con el objetivo de que escoja un buen camino por el que dirigir su vida. En su post desgranó que se trataba de una oportunidad única que no podía rechazar. “Marc Jacobs me invitó a cerrar su hermoso show y no pude resistirme. Conozco y amo a este hombre desde que lo conocí a la edad de 16 años”. Ahora, con 50 años, el regreso al pasado era inevitable ante el reto que se le había propuesto. “Cumplí 50 años y he llegado a un lugar donde ¿por qué no? es la respuesta que surge cuando me hago preguntas. Tengo una hija con 15 años que quiero que me vea y escuche desesperadamente y este es un medio que le habla”, ha añadido.

También quiso referirse a las compañeras con las que ha compartido pasarela en la Semana de la Moda de Nueva York. “Gracias a Karlie Kloss, Gigi Hadid y Kaia Gerber y a todas las jóvenes hermosas que he conocido en el pasado reciente. Sois todas las mujeres que quisiera que mi hija emulara en su gracia, confianza y elegancia”, ha comentado en su Instagram junto con una imagen del desfile.

Para finalizar ha reseñado que “después de más de 20 años, no estoy segura de que pueda vencer la experiencia de esta noche o que quiera intentarlo. ¡Ahora puedo decir exactamente cuándo y para quién fue la última vez que caminé por una pasarela y me siento tan orgullosa de todas las fuerzas de la naturaleza que lo hicieron posible!”, descartando que este regreso puntual pudiera tener un segunda entrega en el futuro.

Christy Turlington, de ascendencia salvadoreña, nació el 2 de enero de 1969 en Walnut Creek, California. De pequeña le apasionaba montar a caballo. Creció junto con sus dos hermanas, Erin y Kelly, en Coral Gables (Florida) hasta que el fotógrafo Dennie Cody puso sus ojos en ella y le propuso ser modelo con tan solo 13 años. Sus padres, reticentes en un principio, aceptaron la proposición con la condición de acabar los estudios antes de dedicarse al modelaje.

La modelo comparte su vida con el actor y productor Edward Burns con quien contrajo matrimonio en el 2003. Ambos tienen dos hijos en común, Grace y Finn.