Clamor por el trato a Isabel Pantoja en su último paso por los juzgados

Isabel Pantoja volvía a sentarse en el banquillo tras su paso de dos años por prisión. En esta ocasión, la Fiscalía pide tres años de cárcel para la artista, acusada de un presunto delito de insolvencia punible en el papel de cooperadora. Por ello, Isabel ha tenido que presentarse en Málaga, concretamente en el juzgado número 5, para prestar declaración.

La llegada de la tonadillera a los juzgados estuvo marcada por la presencia de medio centenar de cámaras y periodistas, provocando que tuviera que realizar su entrada escoltada por la Guardia Civil. La artista se ha mostrado preocupada y nerviosa durante dicha entrada y durante toda su intervención.

La artista desconsolada ante el juez

Isabel Pantoja volvía a declarar ante el juez y parece que no se encuentra en su mejor momento. Acompañada por su letrado, el juez inició la sesión preguntándole a la tonadillera cómo se encontraba. Isabel ha roto a llorar negando con la cabeza, por lo que el juez ha tenido que consolarla durante cinco minutos a fin de que recuperara la calma, retrasando el inicio del juicio.

Las imágenes de Isabel tanto en la entrada como en el interior del juzgado han circulado por la mayor parte de cadenas nacionales y por las redes sociales. Isa Pantoja, hija de la artista, ha asistido a 'El programa de Ana Rosa' y ha mostrado la preocupación en torno a las imágenes de su madre: "Pensaba que no iba a asistir, me impresiona verla allí otra vez, seguro que le han venido a la mente muchos momentos que todos recordamos...".

Anabel Pantoja, indignada por el trato a su tía

Son muchos los rostros públicos que han alzado la voz por la presión ejercida de los medios de comunicación a la artista, visiblemente afectada. Una de estas voces ha sido la de Anabel Pantoja, sobrina de Isabel, que a través de redes sociales ha defendido a la artista y ha reclamado dónde quedan los derechos del ser humano en un caso así. La repercusión mediática del juicio ha llevado a Anabel a criticar los modos de la prensa: "Es un juicio que será juzgado, no es un concierto. Cómo se nota que no somos los mismos ante la justicia. ¿Y las vallas? ¿Y la seguridad? ¿Y la humillación". La colaboradora habitual de Mediaset se ha mostrado muy enfadada en redes sociales, recordando que la tonadillera no se encuentra en su mejor momento: "Isabel Pantoja tiene diagnosticada depresión, hace un año que no sale de Cantora, la primera vez que lo hace es para sentarse ante un juez y la prensa se comporta así, qué asco, de verdad".

Esta opinión de la sobrina de la cantante, compartida a través de sus 'stories' de Instagram, no son las únicas que la colaboradora ha querido compartir con sus seguidores. También ha redactado un post donde deja claro su opinión al respecto: "La Justicia es igual para todos los españoles. El ser humano, sea ladrón, blanqueador, asesino. Pero se ve que Isabel Pantoja no, lo que importa es la imagen, los programas, la imagen humillante en un banquillo, en los cuales el resto de personas como Messi, Ana Duato, Imanol Arias, Shakira, acusados por delitos similares entran como en una alfombra roja y protegidos, y con el respeto de la prensa".