Colorido y étnico Custo

Mucho color y reminiscencias étnicas. Custo Barcelona puso el broche de oro a la vigesimosegunda edición de la 080 Barcelona Fashion apostando por una mujer creativa, poderosa y segura de sí misma. Su colección otoño-invierno 2019, llamada Yes, this is me, es una propuesta dirigida a las mujeres que quieren expresar su individualidad y su fuerza libremente, a través del riesgo en muchos aspectos de su vida, la moda entre ellos.

La firma catalana inundó Barcelona de colorido y brillo con una colección que, según el propio diseñador, "ha hecho ya un circuito largo", porque la presentaron en Nueva York en febrero "y ha pasado por Madrid, Santiago de Chile y Miami, entre otras pasarelas". El brillo y el color son, desde luego, los elementos clave de estas prendas: "Apostamos por el brillo desde hace un par de temporadas como protagonista del día, no solo de la fiesta y la noche". Destaca, sin embargo, que la verdadera esencia de la colección es que sus piezas son "imposibles de clasificar, únicas", porque apuestan por "la creatividad y la diferenciación". "Esta es una colección para la mujer que quiere diferenciarse de las demás y apostar por sí misma y por su individualidad", un pensamiento que va, en cierta forma, "alineado" con movimientos como el MeToo", subrayó Custo. "Desde hace cuatro o cinco años estamos enseñando un discurso muy creativo, muy contemporáneo, y por contemporáneo nosotros entendemos nuevo y, por supuesto, inclasificable", añadió.

La sostenibilidad es otro de los retos de la marca, junto a la producción nacional

La sostenibilidad en la moda es uno de los retos a los que la marca se enfrenta y que se esmera por cuidar, ya que es "consciente de que la industria contamina", pero le hace frente "trabajando con fabricantes respetuosos con los protocolos de polución. Además de eso, esta colección es de producción local", señala el director creativo, "de hecho, todas las colecciones que presentamos en Nueva York están hechas al cien por cien en Barcelona", explicó.

Las líneas son muy experimentales, ya que mezclan "dos tipos de materiales: los muy tecnológicos y los muy artesanales", incide Custo, "el resultado es un patchwork, una fusión de materiales y técnicas".

Al modisto catalán le precedieron a lo largo de la última jornada oficial de la 080 los desfiles de las marcas Boboli, Aubergin, Ester Ferrando Knitwear y Naulover con propuestas con colorido y frescura. Lo más llamativo, la firma infantil Boboli, que ya tiene a los pequeños listos para el frío con Alaskan Tribe. En esta colección eleva a elementos clave las camisas, las faldas, las chaquetas de peluche y las prendas de tricotosa con un juego de texturas cálidas y gruesas. Aubergin recupera el viaje del hippie trail a finales de los 60 con prendas sin género y de siluetas holgadas que rescatan los estampados florales combinados con denim, algodón, bordados y tejidos vaporosos para traer de vuelta el espíritu libre que caracterizaba al movimiento hippie. Lola Casademunt estrena una línea de zapatillas deportivas para una mujer elegante, práctica y cómoda al mismo tiempo. Ester Ferrando, de Knitwear, se traslada a los paisajes exóticos y cálidos de Cartagena de Indias con un estilo bohemio y romántico.