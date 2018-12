"No sé cómo seré como suegro, pero corto orejas y rabos"

Manuel Díaz El Cordobés acudió a la fiesta que organizó la revista Elle para celebrar la Navidad en compañía de su mujer, Virginia Troconis. Encantado con el resultado de su operación de cadera, el torero volvió a sacar su humor tan característico para mandarle un mensaje al nuevo novio de su hija, Alba Díaz. La joven, que acaba de cumplir 19 años, ha iniciado una relación con Javier Calle Mora, un empresario de 32 que se acaba de divorciar después de un corto matrimonio fallido y se rumorea que Alba ha sido el motivo de la ruptura. Manuel, mostrando todo el apoyo a su primogénita, ha lanzado un mensaje subliminal a la supuesta pareja de su hija. "No sé cómo soy como suegro, porque todavía no lo he sido. Recuerdo que mi hija pequeña trajo a un amigo un día, llamado Miguel, con 13 años, y entonces le dije: "Miguel, sabes que yo corto orejas y rabos, ¿no?", y salió corriendo (risas). Pues eso, que corto orejas y rabo (más risas)".

Ante las recientes fotos publicadas por la revista Diez Minutos de Alba besando a Javier Calle, el torero también ha afirmado que lo único que desea es que su hija sea feliz, y que está muy tranquilo con respecto a ella porque siempre se lo ha contado todo. "De las dos o tres personas que primero se enteran de lo que le pasa a Alba, una de ellas soy yo", comentó Manuel, "Y es muy bonito cuando un hijo, además de saber que eres su padre y que siempre vas a estar ahí, dice 'con mi padre puedo hablar de todo, mi padre es mi amigo'". El Cordobés no puede sentirse más orgulloso de "su pequeña", como se ha referido en las redes a la hija fruto de su primer matrimonio con Vicky Martín Berrocal. "Tengo tres hijos, pero con Alba tengo una relación especial, tenemos mucha afinidad", explicó.