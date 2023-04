Dabiz Muñoz se toma a guasa la ensaladilla con surimi y guisantes congelados

El mejor del chef del mundo ha bromeado en las redes sociales sobre los defectos habituales que cometemos 'contra' la ensaladilla rusa pero a continuación han surgido en riada comentarios que creían que Dabiz Muñoz estaba hablando en serio cuando rebusca en el cremoso bol que le sirve su segundo Roberto Rúa.

Tal vez puede formar parte de una acción comercial o puede ser sólo una broma concertada para advertir de los peores defectos que puede tener el plato de tapa por excelencia de los bares españoles y presente en millones de hogares. Por lo pronto sólo le falta el lema "salvemos la ensaladilla de calidad".

Todo el mundo tiene su receta de ensaladilla, pero a través de este vídeo Dabiz Muñoz rechaza los secretillos que custodian algunos expertos de este plato que lo que hacen es devaluarlo. Por resumirlo, el chef se cachondea de aprovechar el aceite de las latas de atún para elaborar la mayonesa. Ese aceite suele ser de mala calidad y no merece la pena para la salsa protagonista. Dabiz también se ríe de los guisantes congelados ya que es otro de los ingredientes que no suma y ni siquiera forma de los ingredientes más académicos de la ensaladilla rusa, como sucede también con las aceitunas. Muñoz reserva para el final el mayor crimen: "palitos de cangrejo", surimi, un abominable producto que no debería formar parte de ninguna ensaladilla que se precie.

😳😳🤔🤔Bàsicament lo que és una ensaladilla russa 🤦🏻🤦🏻 pic.twitter.com/9XvLYYX3Ze — Tutankabró (@Tutankabro) April 16, 2023

En el vídeo el chef de DiverXO, tres estrellas Michelin (cuenta contra estrella por el nuevo RavioXO), aguanta la risa, tomándose en serio la degustación de la ensaladilla pretenciosa servida por su segundo.