David Broncano y Silvia Alonso, la pareja de moda en el Mutua Madrid Open

Durante el pasado fin de semana el Mutua Madrid Open ha congregado a numerosos rostros conocidos que no han querido perderse la victoria de Carlos Alcaraz. Personalidades del mundo del deporte, la cultura y la televisión se han dado cita en la capital del tenis en las últimas semanas, Madrid. Uno de ellos ha sido David Broncano que ha acudido a la cita en compañía de su pareja, la actriz Silvia Alonso.

Por primera vez, la pareja ha dejado atrás la discreción que les caracteriza y se han mostrado muy cariñosos y en actitud cómplice en las gradas del coliseo madrileño. Una de las imágenes más tiernas de la pareja ha sido un beso apasionado que demuestra que su relación está en su mejor momento. La pareja, muy aficionada al tenis, han compartido una tarde de deporte y complicidad durante la final femenina que han disputado Iga Swiatek y Aryna Sabalenka. Allí han coincidido con el futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente y su novia Paddy, la influencer Marta Díaz y la actriz Esmeralda Moya.

El apasionado beso de David Broncano y Silvia Alonso que ha causado sensación en el Mutua Madrid Open https://t.co/h9yOmnVMjK — Revista ¡HOLA! (@hola) May 7, 2023

David Broncano y Silvia Alonso empezaron a salir juntos en septiembre de 2021, aunque su relación no se hizo oficial hasta la última visita de la actriz a La Resistencia. Ese momento, en el que se pudo apreciar la complicidad existente entre ambos, tuvo lugar el pasado mes de marzo. La intérprete sorprendió a su pareja con un regalo inesperado. Se trataba de un cuadro, de producción propia, que había pintado para decorar el plató del late show de Movistar Plus+. “Te he hecho un cuadro basado en una foto nuestra con mucho amor”, le dijo entre risas.

El gran momento personal que ambos atraviesan como pareja se corresponde con el éxito profesional por separado de cada uno de ellos. Broncano continúa triunfando con su programa La Resistencia, por donde cada semana varios rostros conocidos por el gran público disfrutan de una velada cargada de sorpresas y preguntas inquietantes. Mientras que la actriz acaba de estrenar Eres tú, una comedia romántica de Netflix en la que comparte protagonismo con Álvaro Cervantes y Gorka Otxoa, entre otros.