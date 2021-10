Dulceida y Alba Ferrer hacen pública su separación definitiva

Dulceida y Alba Ferrer eran una de las parejas más seguidas en las redes sociales y su amor ha conquistado millones de corazones a través de Instagram. Este viernes 15 de octubre las dos han querido dejar un post en su red social de cabecera explicando que no es posible que haya reconciliación entre ellas.

Ambas se han expresado largo y tendido diciendo que a pesar de lo bonito que ha sido quererse durante siete años el amor se les ha ido apagando y que toman la decisión de separarse definitivamente para que no hacerse daño mutuamente. Tanto Alba como Dulceida han querido manifestar que se siguen queriendo y que el amor que se profesan no se va a apagar aunque ya no pueda ser de la manera en la que era antes.

Las influencers se agradecen mutuamente el amor que han recibido, los momentos vividos y como quieren ser respetuosas es hora de despedirse antes de que las cosas empeoren. Las dos aseguran que ha sido la decisión más difícil de sus vidas pero que lo hacen por el bien común y que a pesar de ser un momento doloroso, tienen a bien compartir con sus seguidores el fin de su relación porque ellos han sido testigos desde el principio de la unión de estas dos mujeres.

Esta noticia ha hecho que las reacciones no tardasen en llegar y las redes sociales se han volcado con el tema asegurando que es una trágica noticia ya que los seguidores de las instagramers confiaban en que los problemas se pudieran solucionar y la relación siguiera para adelante.

dulceida y alba lo han dejado, estoy literalmente llorando pic.twitter.com/wB1DSs1L7R — 🏳️‍🌈 triana (@Baytarms) October 15, 2021