Ed Sheeran: la paternidad cambió la vida de un artista sumido en la tristeza

Ed Sheeran se une a Zane Lowe en Apple Music 1 para mantener una conversación en profundidad sobre la exploración del dolor, la depresión, la esperanza y la honestidad en su nuevo álbum Subtract, que califica como su "disco más incómodo". Habla en Apple Music sobre cómo encontrar la libertad en la honestidad, de hacer un álbum para procesar su dolor, de llorar a diario desde el fallecimiento de su amigo Jamal Edwards, de adoptar un estilo de vida más saludable desde que se convirtió en padre y de por qué odia la idea de ser la "estrella del pop triste".

-¿Cómo ha hecho un álbum sobre el dolor y la depresión y cómo lo vive en su día a día? -Envié este disco a la discográfica y me dijeron: "¿Es un disco de ruptura?". Pero no, es un álbum sobre el dolor, la depresión y esas cosas. Siento que no quiero contextualizar demasiado y machacar, porque no quiero que la gente escuche Eyes Closed y piense "va sobre el amigo de Ed que murió". Quiero que la gente lo escuche y lo relacione con su propia vida. Me di cuenta de todo al hacer este disco y pude sentirlo todo, cuando llegó el diagnóstico de cáncer de Cherry (su esposa), la muerte de Jamal, y el juicio, y también la muerte de Shane el primer día del juicio… Todo aquello, esos días fueron horribles. Pero luego llega la medianoche y comienza el día siguiente, y ese va a ser otro mal día o puede que sea uno bueno… Lo que pasa con el duelo o incluso con la ansiedad por la salud de Cherry o el sentirse deprimido y cosas así, es que nada de eso importa cuando tienes hijos, porque son niños... Me iba a la cama llorando, lloraba hasta dormirme después de pasar horas y horas enfrente del mural de Jamal y llegaban las dos y sólo recuerdo sollozar.

-¿Cómo ha plasmado todo lo que ha vivido en su nuevo álbum? -Lo que es bastante liberador es que, normalmente, si hiciéramos una entrevista, habría cosas de las que yo diría: "No voy a hablar de eso porque se convertiría en sensacionalista y daría lugar a algo". Pero hay algo muy liberador en pensar que si esto es lo que está pasando, no me importa cómo la gente lo perciba. Esto es lo que siento y esto es lo que me ha pasado y es lo que ha ocurrido en mi pasado. Hay algo muy liberador en ser honesto.

-¿Agradece el éxito que tiene? -Totalmente. Amigo, lo estoy, me encanta. Me encanta subirme al escenario y cantar canciones, pero en este álbum, cuento todo por lo que he pasado y quiero que la gente básicamente lo escuche y espero que lo hagan.

-¿Cómo definiría su amistad con Taylor Swift? -Tengo largas, largas conversaciones con Taylor sobre cosas sólo porque siento que ella es una de las únicas personas que realmente entiende dónde estoy. Porque ella es artista solista, toca en estadios... Para mantener una carrera, tienes que seguir haciendo algo que sea un poco diferente. Ella fue la inspiración para todo eso. Me puso en contacto con Aaron para trabajar en Red (una versión de Taylor) y para trabajar en Run and Everything Has Changed. Entonces me dijo: "Creo que sería muy importante para ti como artista hacer lo que yo hice y trabajar con Aaron porque ahí está lo que hizo por mí y creo que tú y Aaron deberíais trabajar juntos". Así que eso abrió la puerta. Estoy increíblemente agradecido. También estoy haciendo la música más significativa para mí de lo que he hecho en mucho tiempo. Tuve una conversación de 20 horas con ella ayer, estuvimos hablamos de todo lo que teníamos en mente. Quiero decir que es una especie de terapia, porque estás hablando con alguien que realmente te entiende, que siente todas las cosas que tú sientes y tienes inseguridades acerca de cómo otras personas te tratan o cómo te trata tu familia, cómo te tratan tus amigos, ella está básicamente en la misma onda.

-¿Qué ha significado la muerte de su amigo Jamal Edwards? -Era simplemente el mejor, el mejor. Eso es lo que estoy diciendo en la canción, todo el mundo lo recuerda de la forma en la que los medios te dicen que lo recuerdes. "Era un magnate, creó SBTV (su propia empresa de streaming), valía para todo". Pero era un tipo realmente genial, encantador y divertido, y eso es parte de él, quién era como persona. Desde que falleció, lloro todos los días. Me gusta sentirme así todavía. Creo que esta es la forma más respetuosa de sentir por alguien que has perdido.

-¿Cómo lleva lo de ser considerado la "estrella triste del pop"? -Siempre he tenido altibajos y luchas, y me he sentido así desde que era un niño pequeño, con muchos bajones. Sea lo que sea, es un desequilibrio químico o algo relacionado con los genes. Tengo muchos familiares a los que les pasa lo mismo. Pero nunca he hablado de ello porque lo reflejo a través de mis discos, que están ahí. Pero odio la idea de ser una estrella triste del pop porque nadie quiere oír eso. Nadie quiere oír eso de alguien que ha tenido éxito en su campo porque desde fuera, todo es genial. Y eso es estupendo, pero el dinero no te devuelve a tu amigo que ha muerto. Simplemente no lo hace, y no hace que eso sea mejor. Steve Jobs era el tipo más rico de la tierra, y murió de cáncer. Eso no arregla las cosas.

-¿Cómo ha cambiado su vida después de la llegada de sus hijos? -Creo que la mayor parte de mi vida en mi trabajo es que nunca me he preocupado realmente por mi bienestar o mi salud. Recuerdo cuando era más joven que simplemente no me importaba, me pasara lo que me pasara. Pero creo que, al tener hijos, cuando estoy teniendo periodos muy, muy bajos en mi vida, eso les está afectando y eso sí que importa…Cherry me decía: "Creo que deberías ver a un terapeuta".

-¿Le costó dejar las drogas? -Dejé las drogas hace años. También afectó la forma en que Jamal falleció, honestamente, pero lo dejé antes de tener hijos porque iba a tenerlos y ya no quería ser ese tipo. Luego se agravó más y también es el hecho de que bebo cuando estoy triste, también es la cultura en la que creces, en un hogar donde a mis padres les gustaba el vino y la cerveza, y eso nunca fue un problema, eso es lo que hacían y así es como crecí. Me di cuenta que a lo largo del año pasado, rara vez tenía días sobrios, me gusta terminar el día con una copa de vino, pero cada uno tiene su propia manera de lidiar con las cosas, a lo largo de mi vida, he tratado de aprender a conseguir moderación. Mi moderación es que puedo tomar una copa de vino todos los días, pero no voy a acabar con una botella de vodka, que es lo que solía hacer.

-Su nuevo álbum ha conseguido procesar su dolor… -Ayer toqué en un concierto y después fui a un bar, algunos de mis fans del concierto acabaron en el bar. Hablé con ellos y me dijeron: "Es raro. El duelo es una cosa muy solitaria que se espera que sufras durante un tiempo y luego vuelvas a la vida normal y te olvides de ello y a ti no te ha pasado eso". Dicen que tener identificado eso, justifica vivir con ello. Tu vida puede adaptarse al dolor. No tienes que superar nada. Nunca, nunca, nunca superaré la muerte de Jamal a los 31. No quiero, no siento que tenga que hacerlo. Siento que si quiero llorar, puedo llorar… Mi madre sufrió una gran pérdida cuando tenía 28 o 29 años. Casi 30 años después, sigue llorando por ello porque es importante.