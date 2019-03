Elena Furiase ha reaparecido tras ser madre. La actriz ha estado presente en un acto publicitario de la marca de zapatos infantiles Garvalín, seguramente tomando buena nota para lo que se le viene encima. En el acto ha atendido a los medios de comunicación para mostrar cómo está viviendo los primeros meses de Noah, la relación con su pareja Gonzalo Castro y las dificultades para compaginar la maternidad con sus proyectos profesionales.

A sus 30 años, la intérprete atraviesa uno de los momentos más felices de su vida junto al padre de su hijo, Gonzalo Castro, con quien se compagina a la perfección. Más complicado le está resultando complementar la maternidad con su trabajo como actriz. "Es difícil compaginar ser madre con mi trabajo porque no tengo ayuda en casa. Lo más duro es cuando te das cuenta de que no tienes tiempo ni para ti ni para nada", declaró. No obstante, la actriz también ha destacado los numerosos beneficios de ser madre. "Llegar a casa, verle, cómo te sonríe, cómo te mira… Es la ilusión de mi vida", manifestó.

Sobre su hijo ha comentado que es muy activo, incluso le han sacado una semejanza a nivel familiar. "Noah se parece mucho a mi hermano de pequeño. Es muy activo, no para, se pone boca abajo, intenta girarse y suda un montón con tanta actividad", aseguró.

Elena no muestra la más mínima duda cuando le preguntan si Gonzalo ha superado sus expectativas como padre. "Sí, las ha superado. A ambos se nos vino de repente encima la paternidad, pero lo estamos haciendo muy bien. Con amor, confianza y complicidad criaremos a nuestro niño", concluyó.