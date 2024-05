Ester Expósito y Miguel Bernardeau, juntos y revueltos por una zona exclusiva de Madrid

Ester Expósito y Miguel Bernardeau podrían estar conociéndose. Vanitatis ha publicado una información en exclusiva en la que asegura que ambos han sido pillados mientras se besaban en el barrio madrileño de Puerta de Hierro, una zona que no es muy concurrida. Según el mencionado medio, “ambos no paraban de besarse y de hacerse caricias”.

Los actores, ambos con una prometedora carrera por delante, llevaban ropa con la que intentaban pasar desapercibidos. Miguel llevaba puesta una sudadera con el gorro puesto, mientras que Ester iba con una gorra y el pelo hacia delante. La pareja fue pillada antes de entrar en un local del exclusivo barrio, donde acuden con bastante frecuencia las celebridades.

Lo cierto es que los rumores de una posible relación entre los dos actores se dispararon a finales de 2023, cuando ambos estaban solteros. El intérprete de El Zorro estuvo durante cuatro años con la cantante Aitana, con la que se llegó a relacionar hace unos meses después de romper con Sebastián Yatra, mientras que la actriz de Bandidos ha tenido varias parejas en los últimos años como Álvaro Rico, Alejandro Speitzer y Nico Furtado.

La rumorología también ha irrumpido con fuerza en las redes sociales. “No sé si son pareja, pero están liados”, han dicho en el canal Salseología. Además, el pasado 16 de diciembre también fueron pillados en actitud cariñosa durante la celebración del cumpleaños del actor en un local de Madrid. Preguntado sobre el asunto el pasado mes de enero, el actor se limitó a reconocer una amistad entre ambos. “Somos amigos desde hace mucho tiempo, sí. Yo es que en mi vida privada no voy a confirmar ni negar nada, es entrar en una rueda de medios que no me apetece”, aseguraba por aquel entonces.