Ester Expósito deslumbra en redes con el vestido efecto desnudo

Todo lo que toca Ester Expósito se convierte en otro. La actriz española, una de las más aclamadas a nivel mundial, ha compartido una serie de fotografías en las que posa con el vestido efecto desnudo, que ya han lucido otras celebrities como es el caso de Megan Fox. El diseño, completamente transparente, pertenece a Jean Paul Gautier. Como era de esperar ha generado un gran impacto en las redes sociales. La publicación de la intérprete curtida en la serie Élite acumula 1.818.000 me gusta y casi 2.000 comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ester 🌙 (@ester_exposito)

Ester Expósito luce su escultural figura con un vestido que aún podría ser más llamativo y atrevido. Apenas se transparentan las partes de su cuerpo, aunque sí se acentúan con unas líneas a lo cebra que comparte con las paredes del recinto. Dicho vestido tiene un coste en el mercado de 490 euros.

La actriz ha subido una publicación en la que aparecen varias fotografías y un vídeo en el que se le ve de espaldas mientras camina. La publicación no cuenta con ningún comentario de la actriz, que se ha limitado a compartir las imágenes y los videos con la propuesta de Jean Paul Gautier para el deleite de sus 27 millones de seguidores en Instagram.

El vestido de Ester Expósito no ha sido tan atrevido como el que lució Megan Fox. La actriz estadounidense no dio tanta rienda suelta a la imaginación y tuvo que salir al paso para realizar unas aclaraciones. “Cálmense, no son mis pezones. Están ocultos de forma segura y todos viviremos otro día sin provocar una brecha en el continuo espacio-tiempo”, explicaba sobre su arriesgada elección.