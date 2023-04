Georgina tuvo un ex que le daba 2.000 euros al mes

Georgina Rodríguez vive actualmente una situación privilegiada. Antes de compartir su vida con el futbolista Cristiano Ronaldo, la modelo pasó momentos de apuros económicos y tuvo que trabajar como cualquier hijo de vecino para ganarse la vida. Ahora es una influencer millonaria que se dedica a coleccionar bolsos y a protagonizar documentales. Pero, no siempre fue así. Según ha contado la revista Look, la novia de Cristiano Ronaldo salió con un hombre, cuya identidad se mantiene en secreto, que le prestaba ayuda económica durante el noviazgo.

A lo largo de su trayectoria vital, Georgina ha mantenido relaciones con varios rostros conocidos como son los casos del actor Miguel Ángel Silvestre, Alberto Santana (extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa) o Javi (exconsursante de La isla de las tentaciones). Sin embargo, poco se sabe de este varón desconocido, de elevada posición económica, que dejó una buena impronta en la modelo. Ambos habrían mantenido una relación sentimental hasta que Cristiano Ronaldo apareció en su vida, cambiándola por completo.

Pese a ello, el ex novio de Georgina nunca ha querido beneficiarse de ello y ha preferido mantenerse en el anonimato. Según ha desvelado Look, este hombre, que residía en Londres, era muy generoso con la influencer. Hasta el punto de suministrarle 2.000 euros al mes para sus gastos personales. La revista ha ido más allá. Cuando falleció Jorge Eduardo Rodríguez, el padre de Georgina, el novio generoso pagó los billetes de avión de la modelo y su hermana Ivana para que pudieran asistir al funeral en Argentina. Este detalle es uno de los más sorprendentes, ya que por aquel entonces su relación con Cristiano comenzaba a consolidarse.

Esta información coincide con los nuevos rumores de crisis que planean sobre la pareja. Según el programa luso, Noite das Estrelas, Cristiano Ronaldo estaría harto de Georgina. “Hace meses que lo llevo diciendo. No están bien y es probable que se separen. La realidad es que Cristiano está harto de ella”, comentaba uno de los colaboradores del programa. Otro de los tertulianos señalaba que el jugador no vive uno de sus mejores momentos. “Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. En la serie no hace más que gastar, gastar y gastar, y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano”, ha explicado el médico Quintino Aires.