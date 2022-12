Gloria Camila carga duramente contra Alexia Rivas y defiende a su familia

Gloria Camila ha vuelto a aparecer en la escena mediática tras alejarse de los focos por un tiempo y centrarse en su carrera de influencer. Lo ha hecho para defender a su familia y mandar una indirecta su hermana, Rocío Carrasco. La televisiva ha sacado la cara por su padre y por su tía Mari Carmen, que ha protagonizado un enfrentamiento reciente con Ana María Aldón, la expareja de Ortega Cano. A raíz de una información de Alexia Rivas en la que asegura que Gloria Camila y su tía Mari Carmen hablaban mal de Ana María Aldón en los pasillos de Mediaset, la hija de Ortega Cano ha explotado contra la periodista y la productora que había contratado a su hermana, Rocío Carrasco.

Así fue el ataque de Gloria Camila a través de sus redes sociales. “Eres una mentirosa pero de las gordas, Alexia Rivas. Eres una veleta y vas al sol que más calienta. Pero bueno es que nunca olvidemos de dónde venimos. Por un lado te llevas bien conmigo, fuera de cámaras, hablando de todo, y después públicamente cuando ves lo que ya debes hacer vas de carraquista, antiflores, defensora de todo el mal, opinas mal para que la mayoría del público te aplauda. Y eso es de cobardes. No tener criterio propio”, ha escrito Gloria tachándola de falsa y cobarde.

El desahogo de la colaboradora televisiva no ha quedado ahí. También ha arremetido contra el programa Fiesta de Telecinco. Gloria Camila ha afirmado que dicho espacio mantiene a esas personas porque interesa contar “con una víctima en el plató y la impotencia personificada por teléfono para así mantener y subir la audiencia”. Además, ha explicado que ella sabe a quién tiene que dirigirse para contarle sus asuntos personales, ensalzando la figura de Paloma Barrientos. “Sabemos dónde y con quién sí y con quién no hablar y hacer determinadas cosas. Y con los colaboradores de ahí no sería Alexia Rivas. Y a ver si dejamos hablar a Paloma Barrientos, que también es colaboradora, pero igual como es positivo para nosotros no os interesa”.

Gloria Camila también ha querido romper una lanza a favor de su padre. “Mi padre es mayorcito para decidir y hacer por sí solo las cosas. Y estás hundiendo cada fin de semana a una familia, que no sabéis de la misa ni la mitad”, posteado en Instagram.

La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado decidió alejarse de los medios hace unos meses. Las confesiones de su hermana Rocío Carrasco en Rocío: contar la verdad para seguir viva y En el nombre de Rocío han supuesto un shock para Gloria Camila. Tampoco ha ayudado los escándalos protagonizados por su padre. Por ello, la colaboradora de Ya es mediodía optó por descansar un tiempo y recuperarse de todo lo vivido en compañía de profesionales de la psicología. “Vengo a decirso que necesito un respiro, dejando mi salud mental y emocional en manos de profesionales, ya sí continuando con mi tratamiento, y esta vez bajo medicación, alejada del foco mediático”, exponía.