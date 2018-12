La puesta de largo mediática de Zayra, la hija de Guti

Corría el año 2000 cuando Arancha de Benito y José María Gutiérrez Guti, eran aún prácticamente unos recién casados y conocieron la cara de su primera hija, Zayra. Desde entonces han cambiado tantas cosas en la vida de la presentadora y el ex futbolista como en la de esa niña. Zayra Gutiérrez Benito acaba de cumplir la mayoría de edad y ya no hace falta ocultar su rostro cuando se exponga ante los fotógrafos, un rostro que, además, representa una mezcla de los rasgos de su madre y de su padre.La joven acumula 13.000 seguidores en Instagram, una gran cantidad para una adolescente. En sus redes sociales son habituales las fotos junto a su madre, a quien está muy unida. Desde que sus padres se divorciaron en 2009, tras diez años de casados, ambas se volvieron uña y carne. De hecho, Zayra ha heredado la naturalidad ante las cámaras de su madre, y así lo demuestra en sus vídeos, donde habla desde los problemas cotidianos de una estudiante, hasta de la dieta que sigue a la hora de alimentarse.En su perfil social enseña sus looks, porque le encanta la moda pero de un modo discreto y urbano sin llegar a querer dársela de influencer. Los chándales y los pantalones y botas militares son su perdición. Tampoco oculta sus momentos de diversión con su grupo de amigos, así como las dedicatorias llenas de admiración hacia su madre.De hecho, precisamente su madre ha sido una de las que le ha dedicado las palabras más bonitas en su día más especial: "Felicidades mi amor!! Ya ha llegado tu soñado día... disfruta de esta nueva etapa, persigue tus sueños, cuídate y sé muy feliz. Te adoro!!!", publicaba acompañando el texto de varias imágenes de ambas, donde se muestran de lo más cómplices. "15/12/2000 la mayor alegría de mi vida, mi mayor ocupación y preocupación. Lo eres todo para mi!! FELICES 18!! te quiero princesa", añade Arancha.También comparte amor y besos con un joven de identidad desconocida hasta el momento. Se trata de un chico muy especial para Zayra hasta el punto de que ha elegido su instantánea juntos al anochecer como su foto de perfil. Y es que la primogénita de Guti y Arancha ya empieza a experimentar la importancia de la amistad y los primeros idilios.