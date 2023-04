Hiba Abouk abre su corazón en el momento más complicado de su vida

Hiba Abouk ha concedido su primera entrevista desde que se conociera que iniciaba el proceso de divorcio de Achraf Hakimi, imputado por una presunta agresión sexual en Francia. La actriz de El Príncipe ha escogido a la revista Elle para mostrar cómo se siente ante la avalancha de acontecimientos que han cambiado por completo su vida. “Estoy bien. Hay días en los que es así, y otros en los que tienes que saber encajar los golpes y tomar decisiones, a veces complicadas, habituarte a nuevas situaciones… Y eso te puede descuadrar un poco”, ha contado sobre su estado anímico.

La intérprete ha hablado con total naturalidad de la separación de Achraf Hakimi, de la que en su día dejó claro que era una decisión tomada por ambos antes de conocerse la noticia de la imputación del futbolista. “Cuando te separas, reestructuras tu vida, pero tampoco es nada del otro mundo: hay que quitarle hierro al asunto. Es verdad que, con dos niños, emocionalmente es complicado, pero no soy la primera ni seré la última. Lo importante es que tengo la tranquilidad de haberlo intentado y haber hecho todo lo que tenía que hacer”, ha explicado.

La decisión de separarse ha sido meditada y con la premisa de preservar a sus hijos, que es un vínculo que mantendrán la actriz y el jugador para toda la vida. “Hay decisiones que no se pueden tomar de la noche a la mañana. Para mí es una premisa no precipitarme en momentos de crisis. Las cosas hay que hacerlas desde la calma y desde el amor. Para mí lo más importante es la salud de mis hijos y todo lo demás, en realidad, pasa a un segundo plano”, ha argumentado.

En la entrevista Hiba ha recordado cómo fueron sus comienzos en el mundo de la interpretación. Un camino que no fue nada sencillo y por el que lo apostó todo. “Siempre he sido una luchadora. Me fui de casa con una mano delante y otra detrás. Sin el apoyo de mi familia. Pero tenía que hacerlo, porque mi entorno no me iba a permitir ni creer ni ser libre. Era o mi vida o la de ellos, y decidí luchar por mí. Lo conseguí, pero no tenía ninguna duda de que iba a ser así. Solo quería vivir mi vida”.

La actriz no ha tenido ningún reparo en reconocer que está acudiendo al psicólogo para cuidar de su salud mental. “Yo tengo ayuda desde hace muchos años, no es de ahora. Igual que voy al gimnasio, voy al psicólogo una vez por semana. La salud mental es muy importante, no solo la física. Es un duelo obvio, y que se sufre mucho lo sabemos todos. En la vida hay muchos momentos buenos y también otros malos. Te casas por amor y te divorcias por desamor. La gente evoluciona, cambia, crece y toma un camino unas veces y también puede que haya un punto en el que te dejas de encontrar. Y cuando eso sucede no hay nada que forzar”, ha aclarado sobre su separación.

Hiba Abouk ha hablado con optimismo del futuro y de su prometedora carrera como actriz. “Ser actriz es una profesión muy particular, porque tienes que aprender a empatizar, quieras o no: te metes en las pieles de distintos personajes y eso, la verdad, es que te ayuda mucho a crecer. A mí me ha ayudado mucho a entender al ser humano y a superar muchos conflictos que he tenido en mi vida. Afortunadamente esta es una profesión que no tiene fecha de caducidad. De hecho, yo aún siento que no he hecho más que empezar. Estoy convencida de que lo mejor siempre está por llegar”, ha declarado.

La intérprete ha realizado un balance de la maternidad que, a su juicio, es lo mejor que ha hecho en la vida. “Ser madre me ha hecho tener un sentido de la responsabilidad que tal vez antes no tenía. Es lo mejor que hecho en la vida. No sé si me ha pasado factura profesionalmente, pero, desde luego, la experiencia de ser madre me hace muy feliz”, ha dicho. Hiba Abouk ha hablado del cambio de prioridades que se ha producido en su vida desde la llegada de Amín y Naím, sus dos pequeños. “Mi prioridad no es mi profesión, es mi pequeña familia, son mis hijos, y mi felicidad pasa antes por estar con ellos y verlos crecer en vez de irme a rodar seis meses fuera. Y no pasa nada. Obviamente hay quien no se lo puede permitir, pero yo prefiero arreglármelas de mil maneras para estar presente”, ha finalizado.