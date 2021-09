Ibai Llanos, la revolución de la nueva comunicación

A día de hoy podríamos calificarlo como el rey de los contenidos, el streamer más influyente de nuestro país, un gran exponente nacional de la comunicación actual o simplemente como Ibai. Porque la verdadera realidad es que lo que hace Ibai Llanos, no lo hace nadie.

Nació en Bilbao el 26 de marzo de 1995 y su nombre completo es Ibai Llanos Garatea. Creció en el distrito de Deusto en un ambiente de vida tranquilo, hasta el año 2008, fecha en la que la crisis financiera explotó en España. Las deudas y la inestabilidad económica en su hogar hicieron que Ibai se refugiara en los videojuegos para evadir la realidad que lo atormentaba, sin saber que finalmente esa vía de escape se acabaría convirtiendo en su futuro profesional.

Con 19 años no tenía muy claro qué camino escoger en su vida, de lo que sí estaba seguro es que el mundo de los videojuegos le hacía sentirse vivo. Por ese motivo comenzó a narrar partidas con sus amigos, afianzando poco a poco su camino, hasta que en 2014 lo reclutaron como narrador de ‘La Liga’. Más tarde en la 'League of Legends' en el año 2015 consiguió castear en la EU LCS, máxima competencia dentro de la 'League of Legends'.

“Cuando en mi casa vieron que empezaba a viajar a retransmitir eventos de eSports, aunque no tenía mucha remuneración económica, lo empezaron a respetar un poquito más”, comentaba el vasco en una entrevista a El País.

2016 fue un año de cambios en el que se mudó hasta la ciudad de Barcelona para volcarse de lleno con su nueva profesión en el MOBA (Multiplayer Online Battle) de Riot Games.

Durante el confinamiento, realizó una acción solidaria histórica en el mundo ‘streamer’ con la ‘Liga Santander Challengue’ recaudando 180.000 euros para la investigación del coronavirus. A día de hoy, y ya desvinculado de G2 Esports, es una de las grandes figuras de emisión de contenido donde puede hablar desde temas de actualidad, videojuegos o realizar entrevistas relajadas a verdaderas estrellas de la sociedad actual como C. Tangana, Gerard Piqué o Nicky Nicole.

Con una altura de 1.82 metros y un peso superior a los 100 kilos el creador de contenido podría inducir respeto e incluso resultar imponente a cualquiera que se le cruzara en su camino, pero la realidad es que Ibai se muestra como una persona empática, sana, centrada y con bastante sentido común. Ha encabezado programas y charlas contra el bullying ya que su hermano fue víctima de ello cuando era pequeño. Igualmente también ha ayudado a sus padres a poder solventar sus problemas económicos.

Su canal de Youtube cuenta con más de 6.8 millones de suscriptores mientras que en la plataforma Twitch alcanza 8 millones de seguidores. A día de hoy vive en una especie de mansión junto a los ocho amigos con los que colabora en la generación de su contenido, y despierta un gran interés entre los jugadores de fútbol más populares.

Ha conseguido que Jordi Évole le entreviste y dedique un programa entero, se le ha considerado como una auténtica celebridad en internet y ha estado en boca de los grandes políticos de nuestro país. ¿Qué tiene Ibai? La pregunta puede parecer un misterio, pero la realidad es que el vasco sabe unificar todas las herramientas de la comunicación más actuales, utilizar un lenguaje con gancho y además sabe transmitir su mensaje de la mejor manera posible. Sus propios seguidores cuentan como ver un directo con Ibai les hace sentir acompañados, cercanos e incluso les cambia el ánimo positivamente.

Su gran amigo, Lionel Messi

Tan descabelladas son las situaciones por las que el streamer pasa a lo largo de su vida desde hace unos meses que hace poco se ha sumado una más a su colección: la grata relación con el futbolista argentino Lionel Messi. Después de dejar latente el buen rollo que compartía con el jugador del F.C Barcelona Gerard Piqué, quién ha visitado su hogar y ha charlado con él en más de una ocasión, llegaba el turno de cruzar el charco.

Tan buena es la relación con el catalán que podemos responsabilizarlo de los últimos grandes logros de su vida profesional. Piqué se lleva tan bien con el streamer y valora tanto su trabajo que gracias a su compra de los derechos de la Copa América, el vasco fue capaz de transmitirla a través de su canal de Twitch. Evidentemente fue un auténtico éxito.

Tanto es así, que cuando el argentino Lionel Messi anunció su llegada al club parisino del PSG, Ibai consiguió una entrevista para su canal de Twitch en la presentación oficial del futbolista. Este hecho fue algo que desató las críticas en los medios de comunicación nacionales, y sobre todo deportivos, juzgando si el joven estaba alterando el verdadero significado del periodismo.

Para poner la guinda final al pastel, Piqué ha vuelto a hacerlo. El barcelonés ha comprado los derechos de retransmisión de la liga francesa hasta 2024 otorgando a Ibai la responsabilidad y posibilidad de narrar todos los partidos, y este pasado domingo de haber podido comentar el debut de Messi con el PSG.

500.000 personas de pico y más de 2 millones en total que os habéis pasado durante todo el directo.



Esto es una absoluta locura solo con gente de España. Mil gracias, de corazón. Sois muy grandes. ❤️❤️❤️ — Ibai (@IbaiLlanos) August 29, 2021

Esta retransmisión fue de nuevo un auténtico éxito que no ha hecho más que catapultar más alto si cabe la carrera de Ibai, la cual evoluciona a un ritmo vertiginoso y lo está convirtiendo en un auténtico referente comunicacional para las generaciones pasadas, presentes y sobre todo venideras de nuestra sociedad.