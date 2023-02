Isa Pantoja y Asraf Beno se casarán el próximo otoño en Andalucía

Isa Pantoja y Asraf Beno han retomado sus planes de boda este año. La pareja nacida en la sexta edición de GH VIP podría darse el sí quiero en otoño según ha publicado en exclusiva la revista Lecturas. “Nos gustaría casarnos en octubre en Andalucía”, ha desvelado la hija de Isabel Pantoja. A día de hoy no existe una fecha concreta, pero sí ha adelantado que le gustaría que su boda tenga lugar en Cádiz o Sevilla. Actualmente la pareja reside en el Puerto de Santa María, lugar en el que son tomadas muchas de las fotografías que están subidas en el perfil de Instagram de Isa.

La hija de la tonadillera y el modelo tuvieron que cancelar los planes iniciales de boda por la pandemia. La pareja pretendía casarse en 2020 en Dakhla, en el desierto del Sahara. Esta opción exótica está totalmente descartada por la joven, que tiene claro que su boda será en Andalucía. Isa Pantoja ha detallado que la ceremonia será civil y en un cortijo, una de las edificaciones más populares de la campiña andaluza. Por su parte, Asraf quiere que la boda sea especial y diferente. “Me gustaría hacer una mezcla de dos culturas”, ha dicho el joven.

La feliz pareja ha celebrado su cuarto aniversario en Roma, una de las ciudades más románticas del mundo. “Aparte de la estabilidad, siento que soy feliz. Es la primera vez que me siento comprendida”, ha dicho Isa sobre su relación con Asraf. Atrás han quedado relaciones pasadas con Alberto Isla, Alejandro Albalá u Omar Montes, que guarda una excelente relación con su madre, Isabel Pantoja.

La hermana de Kiko Rivera no tiene diseñador para el vestido de boda, pero quiere que sea algo sencillo y ajustado a los cánones tradicionales. “Quiero verme bien y bonita, pero no quiero que mi boda sea una fiesta de disfraces. Quiero un vestido típico de novia, blanco y clásico”, ha explicado.

Isa Pantoja también ha tenido palabras sobre la situación actual de su familia. Resulta evidente que de los primeros planes de boda en 2020 al día de hoy se han producido una serie de acontecimientos que han cambiado por completo la dinámica familiar. A Isa y su hijo Alberto les encantaría que Isabel Pantoja estuviera presente en la boda. “Si viene estaré encantada, pero si no viene, estaré igual de contenta”, ha contado a sabiendas del bajo estado anímico de la tonadillera. Por otro lado, la joven prefiere que su hermano Kiko Rivera no acuda a la boda. Isa se preocupó cuando el dj sufrió el ictus e incluso llegó a quitar la demanda que le había interpuesto, pero eso no quiere decir que le perdone por el daño que le hizo. “Puedo vivir sin el cariño de Kiko pero no sin el de mi madre”, ha zanjado.