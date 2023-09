Javier Santos escribe una carta para reclamar la atención de Julio Iglesias

Julio Iglesias cumplirá este sábado 80 años. El cantante tiene previsto que la celebración de su 80 cumpleaños se lleve a cabo en su mansión de las Bahamas, donde reside junto a su mujer, Miranda Rijnsburger, y sus hijos: Miguel, Rodrigo, Victoria, Cristina y Guillermo. La fiesta de cumpleaños del cantante tendrá lugar en la más estricta intimidad de la familia. El que seguro que no estará en dicha celebración es Javier Santos, que lleva desde 1991 inmerso en una dura batalla legal para que se le reconozca como hijo de Julio Iglesias.

La revista Semana ha tenido acceso a la carta que le ha escrito Javier Santos al que considera su padre. La carta se titula Pensamientos de Javier Santos en el 80 cumpleaños de Julio Iglesias. En la misiva, Javier insiste en que el dinero no es fundamental para él, que prefiere mantener una conversación con su padre, pedirle explicaciones y sentar las bases para un futuro en común.

Julio Iglesias nunca ha querido reconocer a Javier Santos como su hijo. Por ello, siempre ha optado por recurrir las diferentes sentencias existentes sobre la paternidad hasta la fecha. No sabemos si es el último recurso, pero Javier Santos pretende tocar la fibra sensible del que considera como su padre con una emotiva carta.

Este es el contenido de la misiva dirigida a Julio Iglesias: “Ha conseguido demostrar que la genética lo considera hijo, aunque la justicia todavía no. No quiero dinero, lo único que busca es un encuentro con su padre, poder hablar… En el año 2017 consiguió la tranquilidad de saber que tenía un padre que se llama Julio Iglesias. Desearía seguir los pasos de El Cordobés y de Carlos Baute en la paz alcanzada entre padres e hijos. Hace un ofrecimiento de ayuda a hijos no reconocidos por sus padres. Sería inmensamente feliz si su padre lo oyera. Le cuesta trabajo comprender que haya padres que no le den una oportunidad a los hijos rechazados. Pudiera ocurrir que, por razones de salud, Julio Iglesias y Javier Santos se necesiten. Antes de empezar esta contienda judicial intentó, hasta la saciedad, hablar con Julio Iglesias para solucionar el problema. Tras el fracaso de arreglar la situación, sintió que era muy fuerte tener un ADN del 99% de filiación y no acudir a la vía judicial. Javier sigue esperando que este problema se solucione, aunque tenga que renunciar a mucho”, reza el contenido de la carta.

Javier Santos está haciendo todo lo que está al alcance de su mano para que le reconozcan legalmente como hijo de Julio Iglesias. Para dirigir la batalla legal ha contratado los servicios del abogado Fernando Osuna, el mismo que demostró que Manuel Díaz El Cordobés era hijo de Manuel Benítez. El final feliz de esa historia ya lo conocemos, el de Javier Santos y Julio Iglesias está por ver.